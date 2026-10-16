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川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

談AI科技廊帶 李四川批沈伯洋不懂市政

聯合報／ 記者王長鼎林媛玲葉德正洪子凱／連線報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨成立坪林區競選總部，現場湧入大批支持者熱情高喊「凍蒜」。記者杜建重／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨成立坪林區競選總部，現場湧入大批支持者熱情高喊「凍蒜」。記者杜建重／攝影

藍綠打區域聯防戰略，隔空交鋒火花增多。國民黨新北市長參選人李四川昨成立坪林區競總，對民進黨台北市長參選人沈伯洋「ＡＩ科技廊帶」論述，李批沈的說法透露出對產業與市政極不熟悉，若新北市長參選人蘇巧慧想法相同，恐讓國外大廠不敢至雙北投資。

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雙北市長選戰延燒至ＡＩ產業布局，沈伯洋先前談到ＡＩ科技廊帶「開會視訊即可」，遭批評後又改口「科技廊帶缺乏人才串聯機制，土地非最重要條件」等，李四川昨質疑，沈伯洋愈解釋愈暴露對市政與產業發展的生疏，建議沈應好好學習市政與產業運作。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨在林森公園舉辦「市長，你給我聽好了！」最終場，入場時與支持者擊掌致意。記者許正宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨在林森公園舉辦「市長，你給我聽好了！」最終場，入場時與支持者擊掌致意。記者許正宏／攝影

對此，沈伯洋昨說「沒關係，他們說我不懂科技業，就是我不懂科技業，他們最懂，他們超懂。好不好？」願接受任何批評。

蘇巧慧日前在淡江大學座談時提淡海科學城，主張不需為發展ＡＩ產業搬遷松山機場，淡海一帶有可供科技發展土地，可直接鏈結北士科等ＡＩ產業鏈，把人才與產業留新北。李四川競辦發言人江怡臻說，蘇巧慧拿香跟拜怎麼還只學了半套？

江指出，李四川提出「淡海科學城」完整構想，主張以「南有巨蛋城、北有科學城」雙核心布局，爭取企業進駐並創造在地就業機會，該方案搭配「淡北快線」與「蘆社大橋」等重大交通建設，用意在串聯淡海科學城、北士科與台北市核心區。從產業進駐、聚落串聯到人才通勤，將交通與產業一併規畫，才是負責任且完整的城市願景。

蘇巧慧昨到五股五福黃昏市場掃街，支持者在市場入口等待，有人帶水獺媽媽玩偶、「慧聚」海報、胸章、貼紙等應援小物到場打氣，有「首投族」興奮地表示要將人生第一張市長票投給蘇巧慧。

對科技產業願景，蘇強調，她態度很清楚，當新北市長就是盡全力爭取將人才、資金、產業留在新北，這是新北市長應有的態度跟責任，要創造更多工作機會。

新北市長侯友宜出任李四川競總主任，侯倚重的左右手副市長劉和然、工策會總幹事謝政達也投入輔選。劉昨請假出席李四川石碇、坪林競總成立，助講已超過十場，在第一線向市民細數新北建設成果，用市政說服力爭取認同。

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