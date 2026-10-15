黃國昌專訪蔣萬安 怒批綠「抹黑造謠仔」打了就跑裝沒事

台北市長蔣萬安今晚接受民眾黨主席黃國昌網路節目「民眾有本4直球問大事」訪問，2人談到近來台北市校園疑似食安事件和2023年新北市被指發生「餵毒案」，黃國昌怒批蘇巧慧在內的民進黨「這一批抹黑造謠仔，事情過了以後，大家打了就跑，裝沒事」。

黃國昌說，當時他聽到金華國中學生集體「食物中毒」的案子，他嚇一跳，當初民進黨議員爆料教育局指示學校「被動」處理，說台北市要蓋牌，議員後來對自己造謠翻車，有說什麼嗎？蔣萬安說，他們一開始的大造謠，變成大翻車，對所造的謠，道歉完全沒有，就想用混的，閃躲、迴避。

黃國昌也說，但這個事情，讓他想到2023年的時候發生的大新聞，說新北市有老師餵小朋友吃毒，結果那時候民進黨一拖拉庫人，包括現在要選新北市長參選人蘇巧慧，全部都出來叫侯友宜面對，說侯友宜要選總統，新北市的小朋友發生被餵毒，完全都不關心，然後結果是檢察官做不起訴處分。

黃國昌說，雖然他那個時候支持的不是侯友宜，但是必須要老實講，對於一個市長，被這種近乎抹黑式的攻擊，他完全沒辦法接受，而且更痛恨的事是，這一批「抹黑造謠仔」事情過了以後，「大家打了就跑，裝沒事耶」。