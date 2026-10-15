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謝龍介喊民進黨台南執政33年該輪替 陳亭妃：男性執政400年更久
國民黨台南市長參選人謝龍介提出台南民進黨執政已久、應該換人做做看，民進黨對手陳亭妃接受少康戰情室專訪表示，選舉不能輕忽任何可能影響選情的因素，必須堅持走到最後一刻。她也強調，自己與謝龍介都有實戰經驗，但參選人不同，支持基礎、堅持度及耐力也都不一樣。
主持人趙少康提到2022年台南市長選舉，當時部分民調顯示黃偉哲大幅領先謝龍介，甚至差距達30個百分點，但最終開票黃偉哲得票率48.80%、謝龍介43.63%，雙方僅差5個百分點，詢問她如何看待民調與實際選舉結果的落差。
陳亭妃表示，大家還記不記得2022年選舉時，當時全國氛圍對民進黨並不是不利，但突然之間出現一股翻轉。因此，這次選舉一定要嚴防各種狀況發生，不能因為民調表現好，就輕忽可能影響選情的因素。
她說，當時民進黨的投票率也沒有那麼高，從各項評估來看確實如此，尤其現在民眾對政黨及參選人的支持黏著度沒有那麼深，可能因為一件事情，就影響全國的支持狀況。因此她才一再強調，必須堅持走到最後。
陳亭妃指出，她與謝龍介並不是第一次交手，一路走來都有實戰經驗。她認為，參選人不同，支持基礎、堅持度及耐力也不一樣，不能只看過去的民調或選舉結果。
對於謝龍介不斷強調民進黨在台南執政33年、應該政黨輪替，陳亭妃表示，如果從性別角度來看，台南過去由男性執政400年，相較之下，民進黨執政33年並不算久。若由女性接棒、成為台南400年首位女市長，將為台南帶來不同的治理方式。
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