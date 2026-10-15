僑委會書面報告大片空白 陳亭妃：我也無法接受

對於僑委會書面報告大片空白，陳亭妃接受TVBS專訪時說，每一個破口，都會影響到選情，自己也無法接受。

她指出，自己若有機會進入市府，如果預算書都只是「複製」、「貼上」，以後絕對不可能在陳亭妃團隊看到，未來在編預算前，一定要開滿所有里長會議，自己會親自參加。

而對於前僑務委員會委員長徐佳青因捲入家人隨行出訪、濫用外館公務資源及違反利益衝突迴避等多重爭議，本月七日宣布請辭獲准。陳則說，徐已辭職，一切就尊重司法調查。