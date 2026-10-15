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郭信良未來是否會進台南市府小內閣？陳亭妃給答案了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
郭信良未來是否會入市府小入閣？陳亭妃表示，就是民意代表。圖／取自直播
郭信良未來是否會入市府小入閣？陳亭妃表示，就是民意代表。圖／取自直播

民進黨台南市長參選人陳亭妃今接受TVBS「少康戰情室」專訪時表示，首度表示所有現任民意代表都不會在市政團隊中。至於是否會重用郭信良？陳亭妃則表示，郭信良就是一個民意代表、就該盡民代職責。

2026九合一選舉

TVBS「少康戰情室」主持人趙少康、「國民大會」主持人謝曜州、聯合報新聞總監林政忠昨天專訪陳亭妃，從生活瑣事到從政迄今點滴侃侃而談，也回答主持人提問相關參選市長點滴。

對於謝龍介日前說，他早已簽署電視台辯論邀約但迄無回音，「但有人好像很怕辯論」。對此，陳亭妃專訪時說謝龍介「不了解台南」，跟謝龍介辯論只是噴口水、浪費時間，還不如把時間花在選民身上。

陳亭妃說，這倒不是王不見王，是她有去的場合，謝龍介根本沒去。台南人太了解她與謝龍介，也了解她與謝龍介的用心在哪、服務態度在哪。只要看她與謝龍介的臉書，就知道誰常常在反映民意、誰常常在為人民需要的發聲，這個就很重要，跟人民是有直接結合的。

趙少康問及對於郭信良遭控侵占政治獻金等罪遭起訴，會不會認為這是賴清德在打擊異己？陳亭妃回應，如果牽扯到司法，就拜託司法，若可以給還給人家清白就趕快還給人家清白；若有什麼問題的話，相信都跑不掉司法的眼睛。很多人在揣測這件事是否要打壓她，「我相信它不是」、「我寧可相信它不是。」

趙少康追問所以相信郭信良嗎？陳亭妃回應，如果沒有這麼多人支持，自己不可能走到今天。安南區是一個大票倉，郭議長確實很用心、很努力的經營，大小攤行程都跑，「所以應該要感念人家對我們的支持」。

陳說，她過去從不被大家看好到現在，也感謝前總統陳水扁、立法院前院長游錫堃提攜與力挺，當游錫堃在立法院主席台要被挑戰時，自己也一定會站在他身邊，如果沒有他們的一路栽培，就沒有現在的陳亭妃。

2026九合一選舉 台南市選舉 陳亭妃 郭信良 內閣

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