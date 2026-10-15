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黃國昌代網友問「剪綵沒對柯文哲道謝？」 蔣萬安細數在各大場合道感謝

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今晚接受民眾黨主席黃國昌網路節目「民眾有本4直球問大事」訪問。圖／取自「民眾有本4直球問大事」直播畫面
台北市長蔣萬安今晚接受民眾黨主席黃國昌網路節目「民眾有本4直球問大事」訪問。圖／取自「民眾有本4直球問大事」直播畫面

台北市長蔣萬安今晚接受民眾黨主席黃國昌網路節目「民眾有本4直球問大事」訪問，黃國昌代網友提問，剪綵是前人種樹才有的果實，但是卻沒對前市長柯文哲公開道謝？蔣萬安說「其實我有」，並細數柯任內的重要政績跟建設，也曾在雙城論壇等各場合感謝柯前市長。

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蔣萬安說，他在很多重要的市政建設，包括剪綵開幕，例如最早是第一年舉辦台灣燈會，他就公開在民眾面前感謝柯前市長當時帶著團隊，用心的籌辦，才能辦得這麼成功盛大。還記得雙城論壇，一直維持著城市的市政交流，柯市長也很大氣的祝福他去上海一切交流順利。

蔣萬安說，柯市長有太多重要的政績跟建設，包括翡翠水庫原水管的接通，讓今天大台北地區有更乾淨穩定的供水，這個都是真真實實，很感謝柯市長。

蔣萬安指出，他要強調市政是一棒接一棒，今天很多推動的建設，不管是捷運、大巨蛋，還有很多有善幼兒的措施，他還舉例，像育兒友善專車，也就是好孕專車，讓懷孕的媽媽都有免費的計程車，之所以推動這麼順利成功，很重要是奠基在柯市長當時做「台北通」這個系統上。

蔣萬安也說，社宅興建也是，市府推出幸福住宅，也就是讓新婚的年輕夫妻，還有育有6歲以下小孩的小家庭可以優先入住社會住宅，釋放一定的戶數，這個推出以後，得到非常正面肯定和迴響，中央後來也跟進，要做所謂的婚育宅站，這當然也是柯市長大力推動的成果。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 黃國昌 柯文哲 雙城論壇

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