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拒與謝龍介辯論 陳亭妃嗆謝龍介不了解台南、只是噴口水

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受少康戰情室專訪。圖／取自直播
民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受少康戰情室專訪。圖／取自直播

民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受少康戰情室專訪，針對國民黨對手謝龍介要求辯論，陳亭妃回應六都辯論她才會接受，陳亭妃說，因為她太了解謝龍介，謝龍介根本不了解台南，辯論只是噴口水，台南人不喜歡用口水選舉。她還強調自己的口才不會輸給謝龍介。

2026九合一選舉

陳亭妃說，台南市長選舉是否辦辯論，她一直強調的是，參選人到底了不了解台南。陳亭妃說，當參選人不了解台南，所提出的每項政策如果只是「噴口水」，她認為這樣並沒有意義。

她與謝龍介已經交手五次，過去都有實戰經驗，接下來是第六次，因此她很了解謝龍介。

主持人提問台北市長參選人沈伯洋主張辯論，陳亭妃表示，每個地方的參選人都有自己的立場與說法，沈伯洋可能認為自己很了解台北，因此希望透過辯論談未來的台北市政。她認為，當市長的重點是了解市政，自己很了解謝龍介，至於其他縣市的參選人是否了解當地，她不予置評，但因為自己太了解謝龍介，所以才會提出這樣的看法。

她表示，選舉只剩40幾天，每一分、每一秒都是重要的關鍵，她寧可把時間留在台南，持續走訪地方。她也說，如果只是比口才，「我的口才不會輸他啦」。

民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受少康戰情室專訪。圖／取自直播
民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受少康戰情室專訪。圖／取自直播

2026九合一選舉 台南市選舉 謝龍介 陳亭妃 辯論

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