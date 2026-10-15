聽新聞
0:00 / 0:00
拒與謝龍介辯論 陳亭妃嗆謝龍介不了解台南、只是噴口水
民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受少康戰情室專訪，針對國民黨對手謝龍介要求辯論，陳亭妃回應六都辯論她才會接受，陳亭妃說，因為她太了解謝龍介，謝龍介根本不了解台南，辯論只是噴口水，台南人不喜歡用口水選舉。她還強調自己的口才不會輸給謝龍介。
陳亭妃說，台南市長選舉是否辦辯論，她一直強調的是，參選人到底了不了解台南。陳亭妃說，當參選人不了解台南，所提出的每項政策如果只是「噴口水」，她認為這樣並沒有意義。
她與謝龍介已經交手五次，過去都有實戰經驗，接下來是第六次，因此她很了解謝龍介。
主持人提問台北市長參選人沈伯洋主張辯論，陳亭妃表示，每個地方的參選人都有自己的立場與說法，沈伯洋可能認為自己很了解台北，因此希望透過辯論談未來的台北市政。她認為，當市長的重點是了解市政，自己很了解謝龍介，至於其他縣市的參選人是否了解當地，她不予置評，但因為自己太了解謝龍介，所以才會提出這樣的看法。
她表示，選舉只剩40幾天，每一分、每一秒都是重要的關鍵，她寧可把時間留在台南，持續走訪地方。她也說，如果只是比口才，「我的口才不會輸他啦」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。