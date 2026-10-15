郭信良案是賴總統在打壓？陳亭妃：寧可相信不是

台南市前議長、現任議員郭信良日前因涉嫌挪用政治獻金及文教協會專戶款項，共1072萬元來清償私人債務，遭檢方提起公訴；而過去民進黨台南市長參選人陳亭妃與郭信良關係良好，對於政壇解讀是賴清德總統藉此打壓陳亭妃，陳亭妃今接受TVBS少康戰情室專訪時表示，「我寧可相信它不是。」

陳亭妃說，如果牽扯到司法，就拜託司法，若可以給還給人家清白就趕快還給人家清白；若有什麼問題的話，相信都跑不掉司法的眼睛。很多人在揣測這件事是否要打壓她，「我寧可相信它不是。」

主持人提問郭信良在政治公關及組織方面的能力，以及未來若當選市長，是否會重用郭信良，陳亭妃表示，郭信良就是民意代表。主持人再追問，這是否代表現任民意代表都不會進入她未來的市府團隊時，陳亭妃也明快說「是」。