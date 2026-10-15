黃國昌專訪秀1照片 蔣萬安喊：黨派不同還是可以攜手合作

台北市長蔣萬安今晚接受民眾黨主席黃國昌網路節目「民眾有本4直球問大事」訪問，黃國昌秀出當年2人在立法院推動一例一休修法時的照片，顯示跨黨派合作；蔣萬安也認同並指出，兩黨可以持續合作，對抗民進黨鴨霸、強權式欺壓在野黨的態度。

黃國昌在節目中，秀出一張2017年10月23日蔣萬安在質詢時照片，背影是黃國昌，還遞給蔣萬安一張幾條；蔣萬安說記得這一幕，當時正在審勞基法一例一休的時候，他站上發言台，透過冗長發言來杯葛當時一例一休的修法。

黃國昌指出，這紙條他還留著，因為非常具有意義，這在當時很難得，跨黨派對於勞動權益的捍衛，雙方能有一致的目標。黃國昌還說，他當時遞這張條，他被綠媒修理得很慘，「說黃國昌勾結蔣萬安」當時他是時代力量立委。

蔣萬安表示，黨派不同，可以攜手合作，就像討論最近松機遷移，只要是對台北、對台灣、對人民好的事情，他很願意不要討論黨派色彩、各自的立場，其實可以好好務實來面對來推動，他相信包括勞基法修法，當時也是一樣。

蔣萬安說，他非常認同黃國昌剛的，相信只要有共同目標，看到在國會目前國民黨、民眾黨合作非常有默契，也希望能夠持續站在這樣的立場，對抗目前民進黨這種非常鴨霸，而且強權式欺壓在野黨的態度，「我們一定會攜手踩穩立場」。