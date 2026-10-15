蔣萬安：和沈伯洋首場辯論已確定 後續場次靜待邀約

台北市長蔣萬安今晚被問到和對手沈伯洋的首場辯論日期已經確定在31日中午開始，是否會盡速敲定後續電視辯論場次？他說若有媒體願意主辦，就靜待邀約以及後續協調。

蔣萬安是在黃國昌的直播節目開始之前受訪，媒體還提問，他曾說離島的醫療後送要用高鐵和高速公路，被質疑是沒有想清楚。蔣萬安說，包括醫療用直升機也可運用，而且包括高速公路的「快捷綠色通道」等等各項交通工具的銜接，其實都可以討論。

甚至包括他今天上午所提及，不管是目前桃園、新北相關的醫療量能，其實都可以支撐，所以這些方向都可以思考，如何克服目前所遇到的各項困難。