沈伯洋辭不辭立委引熱議 陳亭妃被問是否辭職：應採一致標準

針對民進黨立委沈伯洋參選台北市長，是否應該辭去立委職務，民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受「少康戰情室」專訪，主持人詢問本身也是立委的陳亭妃是否會在選前辭去立委，陳表示，她尊重黨部決定，因為這個問題不只涉及沈伯洋，民進黨、國民黨都有不少立委參選人，不能只針對單一候選人，應採一致標準。

陳亭妃認為，如果只要求沈伯洋辭立委，就顯得過於針對性，就是把台北選戰拉到立法院，應該用一致的標準看待所有具有立委身分的參選人。

陳亭妃說，立委參選人是否負責任，不是看有沒有辭職，而是看他是否用心做好立委工作、是否持續履行監督職責。

她以自己在立法院經濟委員會的工作為例，自己持續透過質詢要求水利署編列預算、支持治水工程，努力爭取地方建設，不會放棄任何機會。至於哪些人真正到委員會質詢、關心地方問題，她認為，相關紀錄都可以檢視。

主持人問她怎麼看「洋流」效應，對手國民黨市長參選人謝龍介說台南沒有「洋流」，「洋流」是否會從台北外溢到台南？陳亭妃表示，台北選舉的氣氛要影響到台南這麼遠的距離，確實有困難，但真正可能產生影響的，是在台北讀書、工作，卻沒有台北市長選舉投票權的年輕人。

她說，這些年輕人可能因為沒有辦法投給沈伯洋，選擇回到家鄉投給民進黨的候選人。此外，他們也有親朋好友，可以透過人際網絡進行動員，進而影響各縣市選情，這才是她認為「洋流」可能產生外溢效果的重要原因。