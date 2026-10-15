快訊

川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

什麼是美股觀察指標？彭博點名台灣這項數據 比美債殖利率更有參考價值

日本歌手第一人！米津玄師宣布12月唱進台北大巨蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋辭不辭立委引熱議 陳亭妃被問是否辭職：應採一致標準

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受少康戰情室專訪。圖／取自直播
民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受少康戰情室專訪。圖／取自直播

針對民進黨立委沈伯洋參選台北市長，是否應該辭去立委職務，民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受「少康戰情室」專訪，主持人詢問本身也是立委的陳亭妃是否會在選前辭去立委，陳表示，她尊重黨部決定，因為這個問題不只涉及沈伯洋，民進黨、國民黨都有不少立委參選人，不能只針對單一候選人，應採一致標準。

2026九合一選舉

陳亭妃認為，如果只要求沈伯洋辭立委，就顯得過於針對性，就是把台北選戰拉到立法院，應該用一致的標準看待所有具有立委身分的參選人。

陳亭妃說，立委參選人是否負責任，不是看有沒有辭職，而是看他是否用心做好立委工作、是否持續履行監督職責。

她以自己在立法院經濟委員會的工作為例，自己持續透過質詢要求水利署編列預算、支持治水工程，努力爭取地方建設，不會放棄任何機會。至於哪些人真正到委員會質詢、關心地方問題，她認為，相關紀錄都可以檢視。

主持人問她怎麼看「洋流」效應，對手國民黨市長參選人謝龍介說台南沒有「洋流」，「洋流」是否會從台北外溢到台南？陳亭妃表示，台北選舉的氣氛要影響到台南這麼遠的距離，確實有困難，但真正可能產生影響的，是在台北讀書、工作，卻沒有台北市長選舉投票權的年輕人。

她說，這些年輕人可能因為沒有辦法投給沈伯洋，選擇回到家鄉投給民進黨的候選人。此外，他們也有親朋好友，可以透過人際網絡進行動員，進而影響各縣市選情，這才是她認為「洋流」可能產生外溢效果的重要原因。

2026九合一選舉 台南市選舉 陳亭妃 沈伯洋 辭職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳亭妃直球對決光電弊案及廉政治理 未來大小標案納入廉政平台

陳亭妃稱辯論會「六都若都辦不缺席」 謝龍介酸：行情似比總統高

賈永婕穿著遭噹 陳智菡貼圖反酸：賴惠員的國會殿堂標準？

沈伯洋質疑松機遷移蔣萬安10年做了什麼？ 她反問：民進黨已喊20年

相關新聞

黃國昌「火烤」蔣萬安…玩打地鼠平定「安鼠之亂」稱甘拜下風

年底選戰倒數44天，台北市長蔣萬安今天與民眾黨主席黃國昌合體直播專訪，被外界解讀蔣選前倒數搶小草票。兩人一開始直播展現好感情，黃國昌透露私下都稱蔣「萬安兄」，還跟蔣萬安玩自拍三連拍。甚至為了幫蔣萬安平定「安鼠之亂」，大玩雙關語梗玩打地鼠。

「條件相當不錯」 龔明鑫三理由支持AI園區選在淡海新市鎮：連水電都準備好了

台北市長蔣萬安提出「遷建松山機場並於原址打造台北AI園區」的政見，和碩董事長童子賢表態反對遷建，建議若要發展AI園區可選擇淡海新市鎮，還可串聯北士科與關渡園區。經濟部長龔明鑫附議淡海新市鎮的建議，有完整腹地、交通便利，還有人力資源優勢，「條件相當不錯」。

影射劉建國「情史」AI影片 雲林當事女議員痛斥未查證將提告

針對雲林縣網路以AI製作影片，影射雲林縣長參選人劉建國「情史」，片中女性之一的雲林縣議員蔡孟真，下午召開記者會痛斥部分媒體在未經查證下不實報導，有人以此連結製作不實影片在網路流傳，破壞選風，且已嚴重傷害其生活和家庭，讓家人帶來極大困擾，行徑惡劣，為遏止這種潑髒水抹黑抹黃的選舉歪風，她將循法律途徑提出控告。

影／黃國昌直球對決「專訪」 蔣萬安：球來就打

台北市市長蔣萬安晚間出席民眾黨主席黃國昌節目「民眾有本4直球問大事」，黃國昌表示將直球對決，蔣萬安也回應「球來就打」。

合體蔣萬安聊市政…黃國昌怒批砍樹造謠「太蠢啦」 網讚雙帥斬妖除魔

台北市長蔣萬安今與民眾黨主席黃國昌合體開直播專訪，黃國昌針對先前北市「安鼠之亂」、砍樹造謠等議題，幫蔣萬安抱不平，甚至針對先前有網路造謠北藝大後面有一整排樹被砍，是為方便中共無人機攻擊，黃國昌怒罵「這謠言太蠢啦」，「習大大知道應該砍樹的人，頭要被砍下吧」，蔣也怒批這就是「鍵盤砍樹手」。

謝龍介喊民進黨台南執政33年該輪替 陳亭妃：男性執政400年更久

國民黨台南市長參選人謝龍介提出台南民進黨執政已久、應該換人做做看，民進黨對手陳亭妃接受少康戰情室專訪表示，選舉不能輕忽任何可能影響選情的因素，必須堅持走到最後一刻。她也強調，自己與謝龍介都有實戰經驗，但參選人不同，支持基礎、堅持度及耐力也都不一樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。