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陳佩琪：洋流是抄襲十年前「柯P旋風」 不知畫虎會成虎還是犬

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今在臉書上發文表示，民進黨就是抄襲十年前的那套「柯P旋風」， 改成現在的洋流劇本，是不知道畫虎會不會真的成虎？還是最終選民仍發現就是隻「犬」而已。

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陳佩琪指出，沈伯洋小時候，媽媽指沈「態度惡劣、目中無人、狂妄自大、自以為是的井底之蛙」。世間人百百種，什麼人都有也不奇怪 ，只是不知道一年前大罷免時還是這個樣子的沈伯洋，怎麼會一年不到，搖身一變變成萬人稱頌、體恤民意的暖男市長候選人？也真是毀掉人的三觀。

陳佩琪說，她學兒童神經發展這麼久，沒見過這種人類發展和社會應對如此急遽改變的例子，是有聽過說本來數學白癡的人，某天從懸崖摔下來被救活後，突然變成數學天才的例子， 但當時老師講這個，也不知是玩笑話， 還是真有其事。

陳佩琪表示，柯文哲早期和民進黨是麻吉、麻吉的，但相處久了，會因了解而分手，是因柯看到民進黨這種尿性行為，尤其是新潮流那批人，實在吃像難看，根本不值得台灣人支持，就分道揚鑣了。柯文哲說要走自己的路，創建民眾黨，民進黨看柯不聽話，除不肯同流合汙外，竟還搶走了300多萬的選票，便利用最便宜的司法當工具、搭配綠媒來整肅柯。

陳佩琪指出，昨天沈伯洋被爆出父親的公司改名繼續賺紅錢，沈不承認或否認，真的是問A答Z，檢察官要不要去搜索、羈押沈伯洋父親的公司呢？怎麼知道沈沒拿「紅錢」去給沈選舉呢？拿紅錢選舉是民進黨口中的中共同路人耶，也違反反滲透法和兩岸人民關係條例，沈不是說任何交流都是統戰嗎？

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 陳佩琪 柯文哲 抄襲 大罷免

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