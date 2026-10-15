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搶攻青年票！李四川「青商青年之友後援會」 四大政見挺青年成家創業

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川「青商青年之友後援會」今成立，許多青年朋友到場力挺，李四川也提出四大政見挺青年成家創業。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川「青商青年之友後援會」今成立，許多青年朋友到場力挺，李四川也提出四大政見挺青年成家創業。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川「青商青年之友後援會」今成立，許多青年朋友到場力挺，齊聲高喊「海納百川，我們都挺李四川」，氣氛熱烈。李四川表示，未來擔任市長將落實四大面向政見，包括幫助青年創業圓夢、推動「南有巨蛋城、北有科學城」創造在地優質就業機會、「軌道建設123」減少通勤時間、育兒友善政策讓青年安心成家。

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後援會主委由國際青年商會中華民國總會理事鍾名洲出任，國際青年商會中華民國總會前會長張建焜擔任榮譽主委等人。今天活動包括新北市副市長劉和然、立委洪孟楷、新北市議員游輝宂、呂家愷、劉美芳、林金結、議員參選人鄧凱勛、何元楷都到場。

李四川表示，青商會以「訓練自己，服務人群」為宗旨，不僅培育優秀青年，在事業上追求卓越，更積極投入公益、服務社會，將自身力量轉化為回饋地方的實際行動，這份精神令人敬佩。青商會與新北市府長期合作，透過社區深耕「玩美角落」計畫、每月「青年小聚」及「青年創新創業講座」等活動，提供青年交流、學習與創業發展的機會，獲得各界肯定。

李四川表示，當選後將推動「青年創業第一桶金計畫」，以政府作為強力後盾，幫助新北青年朋友們勇敢追夢，並提高創業成功率。他的政見包含四大方向，第一，將現行青年創業貸款最高額度由200萬元提高至500萬元，提供青年更充足的創業啟動資金。第二，放寬申請資格，原本規定之一為負責人須設籍新北，未來將放寬為團隊任一成員符合設籍新北，讓更多青年團隊有機會取得創業資源。

第三政見未來將透過更完善的政府信用保證與風險分攤制度，不再只看擔保品與財務報表，更重視創業計畫，降低青年創業融資門檻；第四，導入創業顧問與導師制度，由導師全程陪跑，打造「先輔導、後融資、再陪伴」的一站式創業支持體系，提高青年創業成功率。

李四川表示，他已提出「南有巨蛋城，北有科學城」雙引擎發展主軸，將延續侯友宜市長在樹林的新北大巨蛋規畫，以興建台北小巨蛋、讓台北大巨蛋順利營運的經驗，打造新北巨蛋城，並在八年任內完成；同時規畫將淡海新市鎮二、三期打造為AI高科技重鎮，讓產業與宜居並重，機能再升級。

李四川重申「軌道建設123」政見，強化大眾運輸量能，打造雙北30分鐘核心生活圈，並興建「蘆社大橋」藉由交通路網串聯雙北「AI科技產業廊帶」創造新北青年更多更好的就業機會；在育兒與家庭照顧上，未來將興建大型室內親子館，並全力推動校校有公托與鼓勵企業增設幼托，為年輕世代創造更友善育兒的環境。

國民黨新北市長參選人李四川「青商青年之友後援會」今成立，許多青年朋友到場力挺，李四川也提出四大政見挺青年成家創業。圖／李四川競辦提供
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