快訊

川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

什麼是美股觀察指標？彭博點名台灣這項數據 比美債殖利率更有參考價值

日本歌手第一人！米津玄師宣布12月唱進台北大巨蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

陳亭妃直球對決光電弊案及廉政治理 未來大小標案納入廉政平台

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受少康戰情室專訪。圖／取自直播
民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受少康戰情室專訪。圖／取自直播

民進黨台南市長參選人陳亭妃晚上接受「少康戰情室」專訪，主持人提問民進黨創黨精神是勤政清廉愛鄉土，但在野黨質疑台南光電、土地開發及公共工程等爭議，當選後會不會重啟行政調查？陳亭妃表示，目前已進入司法調查的案件，應尊重司法；未來如果她當選市長，不論大小案件，包括所有發包、招標案件，都會要求廉政平台介入，強化監督，讓市民有感。

2026九合一選舉

陳亭妃表示，她在立法院經濟委員會質詢光電議題最多，即使因此遭民進黨內質疑，仍堅持資訊公開、透明，政府做事應「開大門、走大路」。她認為，台南因南科及台積電發展，確實有能源需求，但政府也必須做好溝通協調。

針對烏山頭水庫設置光電板爭議，陳亭妃重申反對立場，主張不應再核准水庫設置光電板。水庫涉及民生用水及農業灌溉，若水質受到質疑，影響層面重大，必須審慎處理。

對於近期大雨造成台南部分地區淹水，陳亭妃自己邀請國土署南下，爭取超過4億元經費，有人認為是打臉前任市長，陳亭妃說，並非責怪前任市長，而是現有排水系統雖逐步串聯，仍有瓶頸路段需要優先改善。

她回憶，自己從小住在容易淹水的地方，至今仍記得母親喊著「快點、快點，淹水了」，急忙搬運物品的情景。從政後，她持續爭取治水經費，也曾在擔任議員時提出興建抽水站構想。

陳亭妃指出，都市化使農田、埤塘等自然蓄水空間減少，加上極端天氣衝擊，治水不能只靠災後救災，必須增設滯洪設施、從根本改善。她舉例，曾文溪治水工程從她擔任立委第一年起爭取，歷經18年才完成最後一段、打通排水。

陳亭妃強調，台南治水應進入新階段，不能只看投入多少預算，而要找出花了很多錢仍淹水的關鍵原因，將經費用在瓶頸路段，「錢要花在最關鍵的刀口上」，才能真正改善淹水問題。

民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受少康戰情室專訪。圖／取自直播
民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受少康戰情室專訪。圖／取自直播

民進黨台南市長參選人陳亭妃。聯合報系資料照
民進黨台南市長參選人陳亭妃。聯合報系資料照

2026九合一選舉 台南市選舉 陳亭妃 光電弊案 廉政

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳亭妃稱辯論會「六都若都辦不缺席」 謝龍介酸：行情似比總統高

影／改善台南醫療、公托、長照三缺 陳亭妃：最短時間內補足

竹北路燈一盞22.3萬！藍營爆專利創作人竟是鄭朝方 追問公帑流向

温世政、張媛婷提3大4小交通改革 打通南投交通「大動脈、微血管」

相關新聞

黃國昌「火烤」蔣萬安…玩打地鼠平定「安鼠之亂」稱甘拜下風

年底選戰倒數44天，台北市長蔣萬安今天與民眾黨主席黃國昌合體直播專訪，被外界解讀蔣選前倒數搶小草票。兩人一開始直播展現好感情，黃國昌透露私下都稱蔣「萬安兄」，還跟蔣萬安玩自拍三連拍。甚至為了幫蔣萬安平定「安鼠之亂」，大玩雙關語梗玩打地鼠。

「條件相當不錯」 龔明鑫三理由支持AI園區選在淡海新市鎮：連水電都準備好了

台北市長蔣萬安提出「遷建松山機場並於原址打造台北AI園區」的政見，和碩董事長童子賢表態反對遷建，建議若要發展AI園區可選擇淡海新市鎮，還可串聯北士科與關渡園區。經濟部長龔明鑫附議淡海新市鎮的建議，有完整腹地、交通便利，還有人力資源優勢，「條件相當不錯」。

影射劉建國「情史」AI影片 雲林當事女議員痛斥未查證將提告

針對雲林縣網路以AI製作影片，影射雲林縣長參選人劉建國「情史」，片中女性之一的雲林縣議員蔡孟真，下午召開記者會痛斥部分媒體在未經查證下不實報導，有人以此連結製作不實影片在網路流傳，破壞選風，且已嚴重傷害其生活和家庭，讓家人帶來極大困擾，行徑惡劣，為遏止這種潑髒水抹黑抹黃的選舉歪風，她將循法律途徑提出控告。

影／黃國昌直球對決「專訪」 蔣萬安：球來就打

台北市市長蔣萬安晚間出席民眾黨主席黃國昌節目「民眾有本4直球問大事」，黃國昌表示將直球對決，蔣萬安也回應「球來就打」。

合體蔣萬安聊市政…黃國昌怒批砍樹造謠「太蠢啦」 網讚雙帥斬妖除魔

台北市長蔣萬安今與民眾黨主席黃國昌合體開直播專訪，黃國昌針對先前北市「安鼠之亂」、砍樹造謠等議題，幫蔣萬安抱不平，甚至針對先前有網路造謠北藝大後面有一整排樹被砍，是為方便中共無人機攻擊，黃國昌怒罵「這謠言太蠢啦」，「習大大知道應該砍樹的人，頭要被砍下吧」，蔣也怒批這就是「鍵盤砍樹手」。

黃國昌專訪蔣萬安 怒批綠「抹黑造謠仔」打了就跑裝沒事

台北市長蔣萬安今晚接受民眾黨主席黃國昌網路節目「民眾有本4直球問大事」訪問，2人談到近來台北市校園疑似食安事件和2023年新北市被指發生「餵毒案」，黃國昌怒批蘇巧慧在內的民進黨「這一批抹黑造謠仔，事情過了以後，大家打了就跑，裝沒事」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。