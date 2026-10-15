陳亭妃直球對決光電弊案及廉政治理 未來大小標案納入廉政平台

民進黨台南市長參選人陳亭妃晚上接受「少康戰情室」專訪，主持人提問民進黨創黨精神是勤政清廉愛鄉土，但在野黨質疑台南光電、土地開發及公共工程等爭議，當選後會不會重啟行政調查？陳亭妃表示，目前已進入司法調查的案件，應尊重司法；未來如果她當選市長，不論大小案件，包括所有發包、招標案件，都會要求廉政平台介入，強化監督，讓市民有感。

陳亭妃表示，她在立法院經濟委員會質詢光電議題最多，即使因此遭民進黨內質疑，仍堅持資訊公開、透明，政府做事應「開大門、走大路」。她認為，台南因南科及台積電發展，確實有能源需求，但政府也必須做好溝通協調。

針對烏山頭水庫設置光電板爭議，陳亭妃重申反對立場，主張不應再核准水庫設置光電板。水庫涉及民生用水及農業灌溉，若水質受到質疑，影響層面重大，必須審慎處理。

對於近期大雨造成台南部分地區淹水，陳亭妃自己邀請國土署南下，爭取超過4億元經費，有人認為是打臉前任市長，陳亭妃說，並非責怪前任市長，而是現有排水系統雖逐步串聯，仍有瓶頸路段需要優先改善。

她回憶，自己從小住在容易淹水的地方，至今仍記得母親喊著「快點、快點，淹水了」，急忙搬運物品的情景。從政後，她持續爭取治水經費，也曾在擔任議員時提出興建抽水站構想。

陳亭妃指出，都市化使農田、埤塘等自然蓄水空間減少，加上極端天氣衝擊，治水不能只靠災後救災，必須增設滯洪設施、從根本改善。她舉例，曾文溪治水工程從她擔任立委第一年起爭取，歷經18年才完成最後一段、打通排水。

陳亭妃強調，台南治水應進入新階段，不能只看投入多少預算，而要找出花了很多錢仍淹水的關鍵原因，將經費用在瓶頸路段，「錢要花在最關鍵的刀口上」，才能真正改善淹水問題。

民進黨台南市長參選人陳亭妃晚間接受少康戰情室專訪。圖／取自直播