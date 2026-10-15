合體蔣萬安聊市政…黃國昌怒批砍樹造謠「太蠢啦」 網讚雙帥斬妖除魔

台北市長蔣萬安今與民眾黨主席黃國昌合體開直播專訪，黃國昌針對先前北市「安鼠之亂」、砍樹造謠等議題，幫蔣萬安抱不平，甚至針對先前有網路造謠北藝大後面有一整排樹被砍，是為方便中共無人機攻擊，黃國昌怒罵「這謠言太蠢啦」，「習大大知道應該砍樹的人，頭要被砍下吧」，蔣也怒批這就是「鍵盤砍樹手」。

蔣萬安今天接受黃國昌直球對決專訪，節目一開始，就湧入相當多網友留言，有網友問「黃國昌有沒有要關門放狗？」還有網友稱「雙帥斬妖除魔...」，還有人敲碗「2028萬國配也不錯啊！」

黃國昌今天專訪蔣萬安，進入火烤環節的第一題就是台北市今年4、5月爆發的「安鼠之亂」，蔣說，今年上半年網路突然有許多不實謠言，甚至牽扯到前主席柯文哲，稱柯文哲市長任內老鼠防治的預算變少，但後來一查這都是不實謠言，柯任內不僅沒有減，他任內滅鼠預算也都是不斷增加，甚至還有南鼠北送等謠言。

黃國昌再問蔣萬安「你是不是伐木工？」怎麼網路有很多謠言出來質疑蔣萬安，包括有謠言稱「台北市士林士商路整排被攔腰砍斷」，還有一段謠言說「為了方便中共無人機攻擊，北藝後面大砍了一排樹木？」黃國昌怒罵「奇怪了，大家就事論事不好嗎？如果發現台北市有樹木被砍，可以發出你的聲音，要求市府說明」，這才是公民社會健康的態度。

黃國昌怒罵，這個謠言卻是先抹紅、再來陰謀論打一個問號，如果台灣公共政策討論品質變這樣，只會讓真正重要事的焦點被模糊，根本沒有要認真好好討論這事。尤其如果為了無人機攻擊要砍，也應該是要砍凱道的樹吧，「北藝大的學生有得罪老共嗎？」「怎麼會攻擊北藝大後門，習大大如果知道，應該砍樹的人，頭要被砍下了吧，怎麼會有這麼蠢的事？」

蔣萬安說，士商路那個砍樹謠言，是在私地上，且是因竄根原因，市府也要求私地主要補植回去，但有太多不實的說法；另外還有包括基隆光復路口有一顆非常茂密的樹，有人把茂密的樹照片拍下來，旁邊還有彩繪的樹，卻在網路被造謠說茂密的樹被砍，蔣也怒轟「這就是鍵盤砍樹手」。