黃國昌直播對談蔣萬安強調「說到做到」 支持國民黨提名縣市長參選人

台北市長蔣萬安今晚上民眾黨主席黃國昌的直播節目對談，開播前受訪被問到是否為了爭取當年投給黃珊珊的選票，蔣說每個市民都是他要爭取支持的對象，黃則強調會支持國民黨提名爭取連任的市長，說到做到。

媒體問蔣萬安因為日前有民調指稱上次選舉投給黃珊珊的民眾，過半將轉向支持沈伯洋，上黃國昌節目是否為爭取民眾黨支持？媒體同時也問黃國昌，會不會下達指令，請台北市的民眾黨支持者支持蔣萬安市長？

蔣萬安回稱，4年來推動的各項市政建設，不分黨派、年齡、職業，每個市民朋友都是他要服務的對象，也是現在要爭取支持的對象，一直以來都是秉持相同理念。

黃國昌則說，2026年的整體布局，台灣民眾黨在跟中國國民黨簽定政黨合作協議時，第一條就講得非常清楚，針對現任要爭取連任者，台灣民眾黨不會推舉候選人，支持中國國民黨所提名要爭取連任的市長。

譬如他跟桃園市長張善政彼此之間互動非常好，對台灣民眾黨來講，是一個說到做到的政黨，答應的事情就會做到。

蔣萬安補充說，這次台北市的選舉，目標一定是藍白席次最大化，一定朝這個方向全力努力，「所以兄弟齊登山，兄弟齊努力，在很多活動行程當中，我都非常高興，很願意來跟民眾黨的議員以及議員候選人，一起共同爭取民眾認同，我想這樣的一個方式不會改變」。