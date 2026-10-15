雲林醫界三巨頭後援會力挺劉建國 吳昭軍掌舵攜手打造國家級醫療園區

繼「醫事團體」後援會之後，今天雲林縣醫師、中醫師及牙醫師等公會的醫界代表也成立「醫師團體」後援會力挺雲林縣長參選人劉建國，國健署前署長吳昭軍擔任會長，三大公會肯定多年來劉建國為打造雲林成為國家級醫療園區，所付出的心力已見成效，展現執行率，呼籲大家勇敢帶動雲林轉型。

今天雲林醫師公會理事長丁榮哲、雲林中醫師公會理事長楊志中、牙醫師公會全聯會前理事長陳建志、雲林牙醫師公會理事長黃昭賢等許多醫師到場支持，立委王正旭更送給劉建國「聽診器」，要他以謙卑再謙卑的心，傾聽民意、診療民瘼。

劉建國感謝多年來西醫、中醫、牙醫及各項醫事專業，齊心協力共同推動醫療制度改革、改善執業環境、提升民眾就醫品質，這份情誼與支持，他永遠放在心上。

丁榮哲指出，劉建國長期來深耕偏鄉醫療，無論法案的協調或政策溝通，從兒童、青年到長輩更有完整規畫，尤其台大虎尾院區二期擴建，將使雲林醫療朝醫學中心目標邁進。

楊志中則肯定劉建國一步一腳印走來，尤其疫情期間給予中醫界很大協助，讓醫界印象深刻。陳建志也讚許劉建國所提的全方位牙齒保健政見。

吳昭軍也透露國家高齡醫學暨健康福祉研究中心設在雲林一波三折的歷程，就因劉建國的堅持，最後才由雲林拔得頭籌，邁向國家醫療得來不易，因此他強調選對人的重要。

劉建國也提出將來以雲林為中心，推動「中醫藥草廊帶」，善用雲林的土地、氣候、水質及農業優勢，發展安全的台灣本土中藥材。他強調，醫療照護不應只在疾病發生後的治療，將來全面推展預防醫學，提早介入維護健康，以降低醫療及照護負擔。

他指出，雲林的財政條件與醫療建設基礎都已不同於過去，只要善用中央資源、整合地方專業，就有機會再進一步突破，讓雲林的醫療照護不只追上其他縣市，更在高齡健康、醫療服務及照護體系，建立全國學習的模範，照顧更多鄉親。

繼「醫事團體」後援會成立，劉建國今天再成立「醫師團體」後援會，展現改造雲林邁向國家級醫療的決心。記者蔡維斌／攝影

立委也是醫師王正旭（右）送給劉建國聽診器，並教如何使用，期以謙卑再謙卑態度，傾聽人民心聲。記者蔡維斌／攝影

繼「醫事團體」後援會成立，劉建國今天再成立「醫師團體」後援會，由前國健署長吳昭軍擔任會長（左），展現改造雲林邁向國家級醫療的決心。記者蔡維斌／攝影