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「條件相當不錯」 龔明鑫三理由支持AI園區選在淡海新市鎮：連水電都準備好了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫支持AI園區選在淡海新市鎮，AI發展等不了松山機場遷建爭議，連水電都準備好了。記者陳儷方／攝影
經濟部長龔明鑫支持AI園區選在淡海新市鎮，AI發展等不了松山機場遷建爭議，連水電都準備好了。記者陳儷方／攝影

台北市長蔣萬安提出「遷建松山機場並於原址打造台北AI園區」的政見，和碩董事長童子賢表態反對遷建，建議若要發展AI園區可選擇淡海新市鎮，還可串聯北士科與關渡園區。經濟部龔明鑫附議淡海新市鎮的建議，有完整腹地、交通便利，還有人力資源優勢，「條件相當不錯」。

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龔明鑫今天在部務會議前受訪時表示，松山機場是否拆遷過去20年來一直都有討論，未來10年可能也還在討論，因為意見太過分歧，短時間內要達成共識是非常困難的事，但我們AI的發展不可能等松山機場，「淡海新市鎮我想它已經算是準備好了」，尤其淡江大橋通車後，很快可抵達台北港，再過去一點就是空港，交通非常便利。

其次是淡海新市鎮的區域非常完整，龔明鑫說，要在北部地區有一塊大且完整面積的區域，實在不好找，而且那邊風景也非常漂亮，喜歡海的有海景第一排，喜歡山的，背後有靠山，所以有山有海，條件真的不錯。

同時，產業或公司發展需要人力，龔明鑫分析，淡海第一期已經有很多人進駐，淡海第二期開發後，更是有充分的人力資源，產業找人力應該會滿容易的，不會找不到人。綜合上述面向評分，龔明鑫認為，選擇淡海新市場做為北部的AI園區是不錯的想法。

甚至水電都準備好了，龔明鑫表示，之前就有提到過，台水會配合增加大型輸水管線，因應該地區人口越來多；電的部分，可以從林口電廠拉專線過來，「因為台北市基本上來講已經沒有多餘的電，如果要蓋變電所，又會引發很大爭議」。

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