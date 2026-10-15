影射劉建國「情史」AI影片 雲林當事女議員痛斥未查證將提告

針對雲林縣網路以AI製作影片，影射雲林縣長參選人劉建國「情史」，片中女性之一的雲林縣議員蔡孟真，下午召開記者會痛斥部分媒體在未經查證下不實報導，有人以此連結製作不實影片在網路流傳，破壞選風，且已嚴重傷害其生活和家庭，讓家人帶來極大困擾，行徑惡劣，為遏止這種潑髒水抹黑抹黃的選舉歪風，她將循法律途徑提出控告。

至於有關媒體報導某女議員在日本參訪遭「掌摑」及在國內被「逼車」之事，民進黨雲林縣黨部除呼籲警政單位調查，也強調黨部已成立調查小組進行調查釐清。

近日在網路流傳一部AI影片影射劉建國「情史」，包括國內多位女性政治人物，都被羅列於影片中，影片在地方逐漸發酵，引起民進黨雲林縣黨部重視，今天下午由縣黨部主委江宗保及影片中當事女議員之一的蔡孟真舉行記者會。

蔡孟真指出，針對最近有媒體以不實的片段，用看圖說故事方法，未經查證下大肆報導，成為地方茶餘飯後的八卦，已對她個人尊嚴及家庭及生活，造成極大的傷害和困擾，實在太惡劣，尤其目前正值選舉期間，這樣的不實報導，又被有心人用影射手法製作影片拿來作不當的連結，試圖影響選舉，破壞選風，她更提出嚴正譴責。

她說，有心人用潑髒水抹黑、抹黃方式選舉，是最廉價也是最快速的方法，她身為女性政治工作者除呼籲選民應予唾棄之外，對於未經查證且惡意連結的行徑，將於近期內和律師研商後提出控告。

至於媒體報導兩位女議員在訪日期間發生爭吵，其中一名女議員被「摑掌」，且回到國內又遭不明人士逼車之事，雲林黨部主委江宗保除籲請警方查明，也責成古坑鄉長林慧如為召集人成立小組，盡速著手調查釐清。

針對最近部分媒體報導及網路惡意的不實連結，雲林縣議員蔡孟真（中）今天出面痛斥有心人以潑髒水方式抹黑抹黃破壞選風，並嚴重影響其家庭和生活，將提出控告。記者蔡維斌／攝影