影／黃國昌直球對決「專訪」 蔣萬安：球來就打

台北市市長蔣萬安晚間出席民眾黨主席黃國昌節目「民眾有本4直球問大事」，黃國昌表示將直球對決，蔣萬安也回應「球來就打」。

節目一開始，黃國昌首先贈送小禮物「透明相機」並提到蔣萬安近日上節目「三連拍」爆紅，因此送上相機，還現場自拍，並強調會後就把照片洗出來送蔣萬安。隨後，黃國昌拿出一台迷你打地鼠機，說要與蔣萬安一同平定台北市的「安鼠之亂」，兩人在節目現場開始比賽打地鼠，兩人皆玩得十分認真。

台北市長蔣萬安（右）今晚接受民眾黨主席黃國昌（左）節目專訪，黃國昌說要與蔣萬安平定「安鼠之亂」因此準備打地鼠機一起玩。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安今晚接受民眾黨主席黃國昌節目專訪，並表示對於提問「球來就打」。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安（圖）今晚接受民眾黨主席黃國昌節目專訪，黃國昌說要與蔣萬安一起平定「安鼠之亂」，因此邀蔣萬安打地鼠。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安（右）今晚接受民眾黨主席黃國昌（左）節目專訪，黃國昌說蔣萬安上節目「三連拍」爆紅，因此送上透明相機，還現場一起自拍。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安（右）今晚接受民眾黨主席黃國昌（左）節目專訪，黃國昌說要與蔣萬安平定「安鼠之亂」因此準備打地鼠機一起玩，蔣萬安十分認真打地鼠。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安（左）今晚接受民眾黨主席黃國昌（右）節目專訪，黃國昌表示會「直球對決」。記者曾原信／攝影