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影／黃國昌直球對決「專訪」 蔣萬安：球來就打
台北市市長蔣萬安晚間出席民眾黨主席黃國昌節目「民眾有本4直球問大事」，黃國昌表示將直球對決，蔣萬安也回應「球來就打」。
節目一開始，黃國昌首先贈送小禮物「透明相機」並提到蔣萬安近日上節目「三連拍」爆紅，因此送上相機，還現場自拍，並強調會後就把照片洗出來送蔣萬安。隨後，黃國昌拿出一台迷你打地鼠機，說要與蔣萬安一同平定台北市的「安鼠之亂」，兩人在節目現場開始比賽打地鼠，兩人皆玩得十分認真。
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