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台指期夜盤47K攻防戰開打！上半場由黑翻紅 法人這麼說

直播／蔣萬安、黃國昌今晚8時合體直播 藍白合緊密召喚鋼鐵小草

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黃國昌「火烤」蔣萬安…玩打地鼠平定「安鼠之亂」稱甘拜下風

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天與民眾黨主席黃國昌合體直播專訪，被外界解讀蔣選前倒數搶小草票。兩人一開始直播展現好感情，黃國昌透露私下都稱蔣「萬安兄」，還跟蔣萬安玩自拍三連拍。甚至為了幫蔣萬安平定「安鼠之亂」，大玩雙關語梗玩打地鼠。圖／截自直播
台北市長蔣萬安今天與民眾黨主席黃國昌合體直播專訪，被外界解讀蔣選前倒數搶小草票。兩人一開始直播展現好感情，黃國昌透露私下都稱蔣「萬安兄」，還跟蔣萬安玩自拍三連拍。甚至為了幫蔣萬安平定「安鼠之亂」，大玩雙關語梗玩打地鼠。圖／截自直播

年底選戰倒數44天，台北市長蔣萬安今天與民眾黨主席黃國昌合體直播專訪，被外界解讀蔣選前倒數搶小草票。兩人一開始直播展現好感情，黃國昌透露私下都稱蔣「萬安兄」，還跟蔣萬安玩自拍三連拍。甚至為了幫蔣萬安平定「安鼠之亂」，大玩雙關語梗玩打地鼠。

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黃國昌大讚蔣萬安平定「安鼠之亂」，「打到爆表，955分」連他都甘拜下風。

蔣萬安今天晚間八時上黃國昌的民眾有本4直播節目，兩人將直球對決，沒事先給題綱，絕對要火烤蔣萬安，蔣也霸氣回「球來就打！」兩人一開始直播，黃國昌先透露，他都是稱呼蔣萬安為「萬安兄」，透露兩人私交不錯，接著黃國昌表明要先送蔣萬安小禮物一個透明相機，並且兩人玩自拍「三連拍」，蔣萬安也回送黃國昌一個大巨蛋紀念球。

接著兩人玩一個小遊戲，黃國昌也玩雙關語稱要平定「安鼠之亂」，兩人比賽打地鼠小遊戲，一開始比的黃國昌很厲害，還被蔣萬安稱是不是有有偷練？黃還稱「有有」；換到蔣萬安後，蔣萬安打得相當認真，果然一打955分，黃國昌大讚蔣萬安說「你要打到爆表....，955分，來賓請掌聲鼓勵」，並重申從頭到尾都沒有刻意安排，自己甘拜下風。

台北市長蔣萬安今天與民眾黨主席黃國昌合體直播專訪，被外界解讀蔣選前倒數搶小草票。兩人一開始直播展現好感情，黃國昌透露私下都稱蔣「萬安兄」，還跟蔣萬安玩自拍三連拍。甚至為了幫蔣萬安平定「安鼠之亂」，大玩雙關語梗玩打地鼠。圖／截自直播
台北市長蔣萬安今天與民眾黨主席黃國昌合體直播專訪，被外界解讀蔣選前倒數搶小草票。兩人一開始直播展現好感情，黃國昌透露私下都稱蔣「萬安兄」，還跟蔣萬安玩自拍三連拍。甚至為了幫蔣萬安平定「安鼠之亂」，大玩雙關語梗玩打地鼠。圖／截自直播

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