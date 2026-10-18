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頭家心聲／彰化人「都往外跑」 誰有留才錦囊妙計？

聯合報／ 記者林敬家

彰化縣長選情高潮迭起，國民黨從黨內初選亂象頻傳，藍營聲勢落後，國民黨主席鄭麗文親自擔任國民黨魏平政競總主委，要守住藍營版圖。民進黨及早布局，力拚搶下全國最大縣，退出民進黨的邱建富拚突圍。相對於政治廝殺，擁有選票的頭家最關心什麼呢？

2026九合一選舉

格鬥教練黃少綦（左圖）、福興鄉青農陳啟宗（右圖）。記者林敬家／攝影
格鬥教練黃少綦（左圖）、福興鄉青農陳啟宗（右圖）。記者林敬家／攝影

格鬥教練：盼產業升級帶動就業

25歲的格鬥教練黃少綦說，他在彰化市長大，從小娛樂活動都往台中跑，早已習慣享受台中的各項資源，很期盼彰化能有大型商場、百貨公司進駐，對地方發展具有指標性意義。

不過，國中小同學都在外縣市工作，頂多將戶籍留在彰化，主因是在地工作機會有限。彰化需要推動產業升級，提升產業價值，才能帶動薪資成長，讓年輕人願意留在家鄉發展。

返鄉青農：缺工、銷售長期難解

47歲的福興鄉青農陳啟宗說，青農返鄉除了成功案例，有許多年輕農人苦苦掙扎，面臨賺不到錢的困境。農業面臨缺工、產銷失衡及極端氣候衝擊，都是長期以來難以解決的問題。

彰化是農業大縣，在地農民技術佳，但需要更普及、彈性的銷售據點。未來縣長應積極輔導農產品銷售，由縣府設置專責窗口，協助農民克服生鮮農產品保存不易、銷售時效短等難題，落實在地生產、在地銷售。

芬園鄉竹林社區總幹事王碧玉（左圖）、鹿港老街商圈發展促進會前會長魏秀娟（右圖）。記者林敬家、黃仲裕／攝影
芬園鄉竹林社區總幹事王碧玉（左圖）、鹿港老街商圈發展促進會前會長魏秀娟（右圖）。記者林敬家、黃仲裕／攝影

社區幹事：長照服務應提高層級

芬園鄉竹林社區總幹事王碧玉說，她長期投入社區關懷據點的長者服務，擔任衛福部社區防暴宣講師。彰化尤其是偏鄉地區，需要幫助的人常缺乏求助意識與資源；中央推動社會安全網政策，建立跨單位的通報合作機制，但地方政府不應流於表面宣傳。

王碧玉建議，縣長上任後提高監督層級，加強橫向聯繫與互動，讓個案從發現、通報到後續服務，都能獲得即時協助。

老街店家：盼整合觀光文化資源

彰化縣歷史底蘊深刻，吸引不少觀光客。鹿港老街店家、資深導覽員魏秀娟說，鹿港老街觀光熱度攀升，盼中央與縣府協助推動異業結盟，整合觀光、文化等資源，透過跨部門、跨領域合作，提升鹿港觀光產業的質與量，遊客不只走馬看花，而能深入體驗在地文化，希望達到「一個人來一千次，而不是一千個人只來一次」，讓鹿港成為值得遊客一來再來的觀光目的地。

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綠營力拚搶下全國最大縣，民進黨主席賴清德（前右）日前為彰化縣長參選人陳素月（前左）造勢。聯合報系資料照
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2026九合一選舉 彰化縣選舉 陳素月 魏平政 政治

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