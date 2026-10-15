擔任何欣純競總榮譽主委 小英明陪何欣純拜廟逛一中商圈

前總統蔡英文明天將到台中市輔選，民進黨台中市長參選人何欣純今天受訪時說，有看到蔡在美國吃仙草和紅豆、綠豆，台中市的在地美食也很多，歡迎她常回來，她要帶她去輕旅行、吃遍台中小吃，並針對市政議題交流，讓台中市更好。

蔡英文九月來台中是受邀擔任前總統蔡英文的競總榮譽主委，此次從美國參訪返國後隨即再度到台中投入輔選。預計明天下午陪何欣純先到南區合作街的台中城隍廟參拜，接著再走訪熱鬧的一中商圈。

何欣純說，非常歡迎小英總統回娘家，她的戶籍曾在台中豐原，也在台中住了一段時間，因此到台中常說她回娘家、回到溫暖的第二故鄉。

她說，希望小英總統常常回來，因為每一次回來，台中都有不同風貌，而且台中永遠讓她玩不完，還有許多在地美食小吃，另外也能針對市政議題進行交流。蔡英文從中央到地方的豐富經驗，可以給她提攜和指導。或者是來台中輕旅行，她可以帶著她吃遍台中的美食小吃。