鄭朝方成立北埔、峨眉競選服務處 喊借鏡竹北經驗翻轉客庄

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天分別成立北埔、峨眉競選服務處。期盼能借鏡「竹北經驗」翻轉家鄉。鄭朝方也逐一握住每一雙支持的手，傾聽需求。他強調，每一位關心家鄉、期待改變的鄉親都是他的「競選主委」，未來將把地方文化轉化為發展動能，讓產業有機會、生活有品質，讓客庄成為帶動新竹縣向前的核心力量。

兩場成立大會上，鄭朝方走入人群與「主委們」近距離互動，傳遞治理理念。他分享竹北改造公園、球場、圖書館及社區空間的實績，強調公共建設必須精準回應在地渴望，「人口少的區域，同樣值得優質建設；住得遠的鄉親，更該獲得完善照顧。」希望透過竹北的改變，喚醒並引領全縣每個鄉鎮市共同進步。

針對北埔發展，鄭朝方指出，老街連假與例假日的人潮雖帶來商機，卻也加重了交通、停車與在地居民出入的壓力，同時地方對運動場地與社區空間亦有強烈需求。未來將全面整合交通與停車規畫、升級運動設施，並充實社區公共場域；進一步串聯老街、農村與文化據點，將觀光收益延伸至周邊聚落，為青年打造留鄉、返鄉創業的良好環境。

談到峨眉，鄭朝方表示，峨眉湖、獅頭山與茶園果園都是地方優勢，但景點交通、環境維護、採茶缺工與農產銷售，仍需要政府支持。未來將改善觀光動線與公共設施，協助農業人力、品牌及通路，讓東方美人茶、桶柑等好農產開拓市場，讓農友的用心得到更好的回報。

鄭朝方特別提到，北埔與峨眉長輩的就醫接送、長照資源，以及孩子的教育與活動空間，未來都將持續補強。政府資源配置必須深入各村需求，讓長輩安心托老，也讓年輕家庭擁有留在在地生活的底氣。

鄭朝方特別提到，北埔與峨眉長輩的就醫接送、長照資源，以及孩子的教育與活動空間，未來都將持續補強。圖／鄭朝方競選團隊提供