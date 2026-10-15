蔣萬安、黃國昌今晚8時合體直播 藍白合緊密召喚鋼鐵小草

台北市長蔣萬安力拚連任，2022年投給民眾黨前立委黃珊珊34萬選民成關鍵，今晚8時合體民眾黨主席黃國昌直播，藍營認為能召喚「鋼鐵小草」，白營認為，這讓大家看到北市目前沒被竹北藍白破局影響，許多社群也反映，小草會再看蔣萬安的表現。

議員陳宥丞表示，民進黨立委王世堅跟黃國昌都很肯定黃珊珊所講，選民本來就不會單屬於任何一個政黨，也不會永遠只支持任何一個政黨，這才是台灣民主自由可貴的地方。

陳宥丞說，從民調數字加上黃珊珊的臉書文，突顯藍綠每次在大選時，都積極開發或守護所謂不藍不綠的選票，這一塊選票一直以來都會位移，可能這次支持民眾黨，下次大選如果沒有民眾黨的中間選項，他可能就會在藍綠之間找一個自己認為最合適的選項。

他直言，最合適的選項絕對不會用顏色來區分，許多社會議題、價值觀念的遠近、候選人的特質，這3件事情都會是藍綠候選人要考慮，而不是因為是藍或綠就可吸收到過往哪一個政治人物的選票。事情很簡單，但選舉大家很慣性地要把選民分類，才會讓這麼簡單的道理，常常會要需要很多時間解釋。

議員林珍羽認為，很多人會把民眾黨支持率放在原有的政黨版圖去判斷，但是民眾黨一半以上支持者都是中間選民，民眾黨之所以在藍綠版圖殺出重圍、至今還能存活，一大原因是中間選民對民眾黨的期待。黃珊珊在當年三角督拿到34萬票，不全為民眾黨支持者，這包含願意表態支持民眾黨的選民，以及最大底氣的中間選民。

她分析，部分中間選民現在傾向民進黨沈伯洋，是因他的選戰節奏脫離民進黨，選民對於「洋流」感到新鮮、有別以往，認為可給新人一個機會，就像當年民眾黨有別藍綠、以非常態型選戰策略的出現一樣。

林珍羽表示，中間選民不想被貼標籤、不願被分類成哪個政黨的支持者，尤其總統大選後又緊接大罷免，選民是會疲乏、甚至厭惡，也使得認同民眾黨但不願表態的中間選民愈來愈高。要爭取中間選民的認同，不是只把政黨掛帥，而是要站在民生角度，選民才會願意支持，「政治攻防不到最後一刻，沒有人敢說得準中間選民會傾向哪一個方向。」

至於蔣萬安合體黃國昌，有助於拉攏民眾黨支持者的選票？陳宥丞認為，「至少不扣分」，蔣萬安出這招讓大家看到北市目前還沒被竹北外溢效應影響，甚至是蔣萬安所擔心國民黨只願意站台一次的不友善站台令被波及，這應該是兩人今天直播最大的用意，但許多社群也反映，小草會再看蔣萬安的表現。

陳宥丞說，選舉找誰都是加分、外溢，但是自己才是本質，有沒有辦法說服別人投你一票，才是重點。

林珍羽認為，候選人就是盡可能地爭取淺藍、淺綠、中間選民、對政治反感者的最大認同。蔣萬安今天來找黃國昌，勢必是希望昌粉可此訪談多認同他一點，「任何策略都有幫助，只是幫助多跟少，還是要看候選人本身的表現。」

她說，民眾黨支持者或中間選民，並不會因為蔣萬安找誰站台，就會因為這位站台者就支持，候選人本身的特質，是否符合台北市民期待才是關鍵。