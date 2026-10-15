首場辯論敲定！沈伯洋反應曝光 「洋流」拍手叫好

民進黨台北市長沈伯洋今晚5時30分，參加中山區林森公園舉辦「市長你給我聽好」肥皂箱活動，活動進行到一半，得知與台北市長蔣萬安首場辯論時間確定在10月31日，沈伯洋將訊息告知民眾，歡迎大家準時收看，台下民眾歡呼叫好。

TVBS與三立電視台合辦的台北市長辯論會，今晚間約6時確定敲定於10月31日中午12時到下午2時舉辦。消息一出，在中山區林森公園舉辦「市長你給我聽好」活動的沈伯洋，當下接到幕僚傳遞的資訊，並念出辯論的時間點，語畢馬上獲得台下民眾一片歡呼叫好。

沈伯洋接著說，其實團隊開出很多時段、很彈性，但是希望知道有幾場辯論，光是肥皂箱市民提問就有很多細節要講，如果只有一場的話，講的內容會變得很空泛、沒有辦法好好往下談，所以一直是沒有限定主題，「但是他們（蔣萬安團隊）不願意講要幾場；一定要10月31日。」

沈伯洋說，無論如何最後從善如流，所以歡迎大家要準時收看。講完的同時，台下支持者拍手。主持人說，請大家留下時間，這會是當天數一數二精彩的活動。

由於今天的「市長你給我聽好」肥皂箱活動最終場，沈伯洋提到中山大同搜集到問題，包含北大同的垃圾桶減少、老鼠多、無菸城市，不過在人行道積水部分，他也替北市府講話，現在市府有規畫整治，不過完工時間還有段距離，所以之前大雨時才會有積淹水。

民眾提問環節，問題也包羅萬象，舉凡在宅醫療的醫護人力、自由潛水等小眾運動的空間等。特別是有一題，有人擔心選舉過後「洋流」消失，自己也沒有人生方向，沈伯洋說，剛好類似題目有被外國媒體詢問，他說，「洋流」組成是熱心、關心政治、有勇氣的公民，

他說，現在人潮也愈來愈多，每個事件都願意挺身，像是之前的國會亂象，站出來卻被污名化的青鳥，所以相信今年過後，明年和日後，若發生事件都還是會繼續挺身而出，所以永遠不會消失。

沈伯洋也強調，若當選市長，也會持續維持肥皂箱活動，這是傾聽的聲音、要對人民負責，即使是市政改革，也要讓民眾知道。