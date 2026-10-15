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蔣萬安、沈伯洋辯論1+N？吳思瑤籲說話算話 羅智強嗆早答應：靜待協商

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長辯論會今天進行第二度協商，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋達成共識，辯論會將在31日中午登場。聯合報系資料照
台北市長辯論會今天進行第二度協商，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋達成共識，辯論會將在31日中午登場。聯合報系資料照

台北市長辯論會今天進行第二度協商，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋達成共識，辯論會將在31日中午登場，不過雙方此次討論近2小時，協商更出現火花，沈陣營代表綠委吳思瑤表示，遺憾蔣團隊仍未承諾後續場次；蔣陣營代表藍委羅智強怒轟，早已答應靜待協商，不理解吳為何不尊重主辦單位。

2026九合一選舉

三立電視與TVBS今日與台北市長參選人藍綠雙方陣營正式敲定2026年台北市長候選人電視辯論會，於10月31日星期六中午12時至下午2時於TVBS攝影棚內舉行，主持人為三立新聞主播李文儀、TVBS主播黃星樺提問人為三立新聞網資深總監黃彥怡和TVBS新聞部經理樊啓明。

吳思瑤表示，協商過程確實雙方對於時間有很多交換意見，沈陣營拋出最多選項、做出最大彈性跟退讓，過程也不需要多提，但很遺憾蔣曾說第一場決定後，就可以啟動第二場、第三場討論，既然第一場已經談妥，自己也代表沈伯洋詢問1+n的可能性，可惜未獲具體承諾。

吳思瑤呼籲，民主社會就是彼此交換意見，還是再次強調，時間雙方花比較多時間聚焦，沈伯洋陣營提出最多選項、做出最大退讓，希望趕快來辯論，對於這個時段，既然決定了就全力以赴，也都期待未來1+n，請蔣萬安說話算話，給市民高水準選舉文化。

羅智強說，雙方在舉辦時間上花比較多時間討論，但口口聲聲指控因蔣萬安選擇10月31日，沈伯洋無法參加遊行的吳思瑤，在第一時間拋出的辯論時間竟然是當天下午，原因竟是上午有很多議員競總開幕行程，「讓我相當意外」當下他提出嚴正反對，最終在主辦單位折衷下改成中午來舉辦。

羅智強說，蔣萬安過去也都會參加同志遊行，也是他今天非常堅持不能夠在同志遊行辯論，但沈伯洋陣營提出第一個方案竟是在同志遊行時候舉行，讓他覺得落差太大，「同志遊行重要性竟然比不上黨內議員競選總部成立」，這件事僵持很久。

針對是否還有更多場辯論，羅智強表示，他很遺憾對於另外一個媒體聯盟邀請辯論，蔣萬安陣營早已同意參加，並靜候通知等待協商，但是吳一直在今天場和詢問其他主辦單位舉辦辯論是否參加，當場他必須保持嚴正態度回應，不尊重主辦單位。

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