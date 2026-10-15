綠指沈伯洋是立院資優生 翁曉玲列2數據酸：只是「黨資優生」

針對民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄稱，民進黨台北市長參選人沈伯洋在立法院算是資優生，國民黨立委翁曉玲表示，根據立法院資料，沈伯洋主提法案僅41案，低於立委平均63.3案，且未刪減任何一筆國防外交等部會機關的預算。她批評，沈伯洋是民進黨政府的資優生，這樣一位只以黨意為依歸的「黨資優生」，適合當台北市長嗎？相信台北市民的眼睛是雪亮的，會做出正確選擇。

翁曉玲表示，立委的基本職責，主要是法案提案、預算審查、以及質詢監督政府。本屆立委自2024年2月1日上任至今，根據「立法院議事及發言系統」中之「法律提案及進度」查詢系統顯示，至今所提法案總數共計7154案，若以113席立委計算，平均每位立委主提案數為63.3案。

翁曉玲指出，民進黨團稱沈伯洋是立院資優生，但查閱沈伯洋在立院的表現，除了質詢數尚可外，主提法案數僅有41案，連立院平均值63.3案的數字都達不到。她個人主提法案數不算多，但也有182案。另在預算審查方面，沈伯洋在外交國防委員會115年度僅提出25項的預算刪凍案，其中9件是凍結案，15件主決議，1件增列1854萬歲入案，簡單來說，就是完全沒有刪減任何一筆國防外交等部會機關的預算。

翁曉玲質疑，沈伯洋究竟是站在人民立場監督民進黨政府？還是站在民進黨的立場去護航民進黨政府？從他具體作為來看，不言而喻。像這樣的表現，沈伯洋稱得上是資優生嗎？正確的說，沈伯洋是民進黨政府的資優生，但絕不是立法院的資優生。這樣一位只以黨意為依歸的「黨資優生」，適合當台北市長嗎？相信台北市市民的眼睛是雪亮的，會做正確的選擇。