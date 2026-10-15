中山大同最終場現場人滿 沈伯洋：選上續辦「你給我聽好了！」

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午在林森公園圓形廣場舉辦「市長，你給我聽好了！」中山、大同最終場，現場掀起「洋流」旋風，距離活動前半小時，身綁飄帶的支持者便已擠滿現場，大會準備的300份市民提案單更在短短15分鐘內被一掃而空，展現超高人氣。

沈伯洋站在肥皂箱上與市民對話，他致詞時自嘲「因為剛看醫生吃藥，嗓子變得比平常更沙啞」，但他仍展現十足誠意，主打「現場提問不設限、問到飽」，逐一回應中山、大同區市民的市政訴求。面對熱情支持者希望活動延續的心聲，沈伯洋也現場承諾，未來若選上就任台北市長，一定會繼續維持「市長，你給我聽好了」實體活動，讓直接民主的街頭對話成為常態，傾聽最真實的基層心聲。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天在林森公園舉辦「市長，你給我聽好了！」中山、大同最終場，沈伯洋站在肥皂箱上與市民對話，回應市民各式各樣的訴求、心聲與願景。記者許正宏／攝影