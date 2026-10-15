談松山機場遷建 經長：淡海新市鎮發展AI產業條件不錯

針對和碩董事長童子賢昨天表示不贊成松山機場遷建，並建議AI產業園區可落腳淡海新市鎮，經濟部長龔明鑫今天表示，松山機場遷建議題已討論20年，短期內要達成共識相當困難，但AI發展不能等，淡海新市鎮具備完整腹地、交通便利及人力資源等優勢，「條件相當不錯」。

針對台積電董事長暨總裁魏哲家今天在法說會上證實，台積電團隊赴德州評估擴產，並會與Terafab溝通討論合作，龔明鑫回應，企業若有達一定金額的大型對外投資，原則上須經投審會審議程序，政府與企業之間也會保持聯繫。

台北市長蔣萬安日前宣布，規劃遷移松山機場，整合機場及周邊共300公頃腹地，打造成台北人工智慧（AI）園區。童子賢昨天受訪表示，不贊成將松山機場遷走，重要首都應保有中小型的航空交通基地，若大台北地區要發展AI產業園區，建議可落腳淡海新市鎮，結合交通與電力優勢，串聯北士科（北投士林科技園區）與關渡。

龔明鑫今天主持業務會報前受訪時表示，松山機場遷建議題過去20年來一直在討論，未來10年可能還會繼續討論，因為各方意見分歧，要在短時間內達成共識相當困難。

但他認為「AI發展不能等」，不能因為等待松山機場議題就讓AI產業園區的規劃停滯。相較之下，淡海新市鎮已具備開發條件，尤其淡江大橋通車後，交通將更加便利，可快速連結台北港和機場等交通節點。

龔明鑫指出，淡海新市鎮另一項優勢是區域腹地完整，在北部要找到這麼大一塊完整土地並不容易，當地有山有海，環境條件不錯。且淡海第一期已有不少人進駐，若第二期開發後有廠商進駐，相信在人力資源方面也容易找到人才。

至於當地水電供應是否都已經準備好，龔明鑫表示，水資源部分已經進行盤點，台水公司過去因應淡海地區人口增加，就已規劃增設大型輸水管線，以滿足當地用水需求；電力部分則可評估從林口電廠拉設專線供電。