農業挺善樑後援會成立 謝國樑：基隆農業走小而美特色路線

基隆「農業從業人員挺善樑」後援會今天成立，力挺市長謝國樑連任，謝國樑說，市府農業政策方向在於著重品質、體驗與附加價值，走「小而精、小而美」的特色路線，並透過「四季好農」整合行銷串聯四季物產、推動從產地到餐桌的全方位服務。

今天下午成立大會由基隆市農會理事長黃李欽、常務監事謝永芳、總幹事黃昭銘、供銷部主任許勇義、家政班長陳春嬌等代表與眾多農友貴賓出席；現場並就農友提及的野生動物危害問題交換意見，市長也承諾會再與相關主管同仁討論有無改善的方法。

謝國樑指出，市府的農業策略相當明確：著重品質、體驗與附加價值，要走出一條「小而精、小而美」的特色農業之路。為此，市府推動「四季好農」整合行銷策略，串聯四季物產推廣基隆農業：春天有樹梅與桂竹筍、夏天有清脆的綠竹筍、秋天有品質優良的瑪陵文旦、冬天則有遠近馳名的基隆山藥。

謝國樑表示，市府從生產端到消費端全力推動「從產地到餐桌」服務，除輔導農友進行友善耕作與品質管理，也跨域整合商圈、餐飲及觀光資源：透過舉辦「基隆百桌山藥大餐」、「瑪東山之饗宴」等活動，將在地食材轉化為精緻料理；打造「迎青」等特色品牌包裝，發展農產加工提升附加價值；並串聯瑪陵休閒農業區、大菁農場等據點，推動採果採筍、野餐音樂會及食農教育工作坊，讓市民及遊客走進農村、感受基隆山林之美。

黃李欽表示，感謝謝國樑市長長期以來對基隆農業的重視，期盼市府未來能持續協助在地農業朝更好的方向發展。農友反映野生動物山羌破壞農作物的問題，希望市府可以幫忙想想辦法。

謝國樑說，雖然有一些法規限制，但這個問題農友相當重視，他承諾會再與市府相關主管討論改善，可委由專業人士幫忙研析具體改善策略。

謝國樑說，未來市府會繼續作為農友們最強大的後盾，持續深化共同品牌建立、企業團購、城市通路拓展、數位行銷與農遊套裝串聯等工作，讓基隆優質農特產品走進更多人的生活中。

基隆「農業從業人員挺善樑」後援會今天成立，力挺市長謝國樑連任。圖／謝國樑競總提供

基隆「農業從業人員挺善樑」後援會今天成立，力挺市長謝國樑連任。圖／謝國樑競總提供