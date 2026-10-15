莊競程指4大建設延宕 竹市府：分別要求趕工或解約

民進黨發言人吳崢與新竹市長參選人莊競程今天舉兒童探索館等4大建設，檢視新竹市長高虹安的施政表現，並質疑其行政效率不彰。莊競程說，新竹不能再等4年，「高虹安不做我來做」。

新竹市政府發布新聞稿表示，竹市總圖書館建築結構複雜、涉及高難度木紋模板施工等，已要求施工廠商提報趕工計畫、加開工作面並落實每日進度檢討。原兒探館整建工程由於原施工廠商財務嚴重異常、施工進度延宕，已於民國111年9月解約；科教館現進行細設審查，預計11月完成後，即辦理重啟工程公告上網。

竹市府說，國際展演中心於前市府時期招標廠商管理、整合能力及施工品質不佳，導致工程進度嚴重落後，市府112年5月起終止契約，並進行中途結算，市府擬以自建方式推動「國際會展暨表演中心」，已編列新台幣40億元預算，規劃設計監造技術服務案預計10月決標。

吳崢與莊競程今天在民進黨中央黨部召開「新竹市建設大停擺」記者會，盤點新竹市總圖、兒童探索館、國際展演中心及站前晶品城等4大建設，質疑高虹安市府管理失能、決策反覆，讓新竹市民苦等4年。

莊競程說，新竹市總圖2022年開工，截至今年3月工程進度僅約37%，完工日期從今年9月延至明年1月，如今又延到明年底。兒童探索館停擺4年，改名科學教育館後重新設計，完工竟延至2028年。

莊競程表示，館名可以改、設計可以改，但孩子的童年不能一直等，高虹安究竟還要讓新竹市民等多久。

莊競程指出，如果高虹安做不來就由他來做，未來他會成立「市長重大建設監督平台」，由市長親自掌握進度解決問題，並且推動「一案一團隊、一營運計畫」，從規劃、施工到營運，都會有專人負責到底，新竹不能再等待下一個4年。

吳崢說，新竹是台灣的科技重鎮，但諸多重大建設卻歷經4年無法完工落成，不斷犧牲市民權益，其背後正是行政效率不彰。