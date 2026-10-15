蘇巧慧五股五福黃昏市場掃街 民眾攜應援小物相挺

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股五福黃昏市場掃街，吸引不少民眾在市場入口等待，更帶著水獺媽媽玩偶、「慧聚」海報、胸章、貼紙等應援小物為蘇巧慧加油，還遇到一位「首投族」興奮地表示要將自己的第一張市長票投給蘇巧慧。蘇也再提五股建設願景，盼爭取更多支持。

蘇巧慧指出，五股青壯年比率高，再加上重畫區人口持續移入，未來她希望有機會帶領市府加速推動五泰輕軌，以及當地學校、公幼、公托、圖書館、停車場等公共設施，同時推動最長租期20年的「青年育兒宅」，全面提升五股的生活機能。

蘇也說，五股工業底蘊深厚，未來若能規畫新建具國際級水準的會展中心，滿足新北科技與新興產業的展覽及會議需求，不僅能持續帶動在地繁榮，更讓新北的產業走向國際。

蘇巧慧表示，今年八月她實地視察國道1號五股、林口交流道改善工程，盼盡速完善區域交通路網，讓五股、泰山、林口與新莊的市民朋友，及早享有安全、便捷的通勤道路。蘇感謝中央挹注80億元改善經費緩解交通壅塞，也感謝新北市政府與施工團隊的辛勞，合力讓工程順利推進。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股五福黃昏市場掃街。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股五福黃昏市場掃街。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股五福黃昏市場掃街。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股五福黃昏市場掃街。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股五福黃昏市場掃街。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股五福黃昏市場掃街。圖／蘇巧慧競選辦公室提供