二次協商近2小時敲定 蔣萬安、沈伯洋10月31日中午舉行辯論會
台北市長辯論會今天進行第二度協商，現任市長蔣萬安陣營仍派出立委羅智強、競選辦公室主任葉向媛代表協商，羅拋出「2個肯定、2個期待」盼能有結論，而民進黨台北市長參人沈伯洋，則派出立委、競總總幹事吳思瑤親自溝通，經過約2小時討論，吳思瑤稍早也先走出證實辯論會將在31日中午登場。
吳思瑤表示，第一場辯論確定取得共識，確定將在10月31日中午12時到下午2時登場，也會有交叉詰問、媒體提問。
吳思瑤強調，討論過程時間有很多爭論，但沈伯洋陣營始終都是給出最多時間、最大彈性、最大退讓，可能每個參選人都有各自安排，蔣萬安市政也比較繁忙。
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