蔣萬安周日赴新豐「董事長開講」 相挺徐欣瑩助攻選情

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩持續透過「董事長開講」活動與藍營政治人物同台，本周日（18日）將移師新豐舉辦粉絲見面會，台北市長蔣萬安、國民黨立委王鴻薇、葉元之、羅智強等人預計出席。繼竹東、湖口場接連聚焦民進黨新竹縣長參選人鄭朝方及其家族涉及的土地、金權爭議後，新豐場再集結藍營政治人物，與徐欣瑩同台，並拉抬國民黨在竹縣的士氣。

這場活動由美麗島電子報董事長吳子嘉主持的「董事長開講」舉辦，出席名單還包括張以聖、黃郁雯等人，活動地點在新豐鳳蓮宮斜對面停車場，晚間7時至8時30分舉行，預計晚間6時開放入場。

國民黨新竹縣黨部近期密集在各村里舉行固本會報，串聯各村里、勞工、婦女等社團組織，展現基層動員、凝聚團結的布局。空戰方面，「董事長開講」自10月起陸續在竹東、湖口舉辦活動，吸引大批民眾參與，本周日晚間將移師新豐，邀請台北市長蔣萬安出席，透過全國性政治人物加持，持續凝聚支持者、拓展新竹縣長選戰聲量。