李四川出席深坑重陽敬老活動 提出深坑輕軌與敬老卡升級政見獲好評
國民黨新北市長參選人李四川今天出席深坑區萬福里重陽敬老活動，深坑區萬福里長鄭宗良及現場鄉親熱烈歡迎。鄭宗良致詞時指出，李四川曾任三個直轄市副市長，行政經驗豐富，呼籲基層全力支持。
李四川表示，深坑包含平埔橋與停車場等基礎建設，皆為過去與地方共同推動的成果。為改善在地交通與經濟，他已提出「軌道建設123」政見，並與台北市長蔣萬安達成共識，未來將全力推動串聯動物園至深坑的「深坑輕軌」，並研議延伸至石碇。此舉將提升居民通勤便利性，同步帶動深坑老街觀光發展與青年在地就業機會。
針對長者福利，李四川指出，現行新北市敬老卡點數已擴增至600點，未來規劃將其中300點「悠遊卡化」，開放長輩直接於超商、超市、藥局消費，並可折抵醫療院所門診費用，讓敬老福利運用更具彈性。該項政見獲得現場長者高度肯定。
今日活動中，李四川逐桌向長者致意並傾聽基層訴求，現場氣氛熱烈。立委羅明才，以及新北市議員黃心華、陳儀君、市議員參選人游皓麟等人亦到場共襄盛舉。
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