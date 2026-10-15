李四川出席深坑重陽敬老活動 提出深坑輕軌與敬老卡升級政見獲好評

雲林縣網路最近流傳一段用AI製作的影片，內容以七位政治界女性，包括副總統在內蕭美琴在內的七位政治界女性也都入鏡，影射雲林縣長參選人劉建國的「情史」。劉建國今天受訪首度針對該影片表示，該影片以沒有根據的事，對多位女性抹黑，影響尊嚴與聲譽，甚至傷害人家的家庭，是非常不道德的行為。是否提告，將研究後再處理。

2026-10-15 15:30