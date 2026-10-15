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温世政提南投交通政見 許淑華重陽節前訪人瑞

中央社／ 南投縣15日電

民主進步黨南投縣長參選人温世政今天提交通政見，並與民進黨埔里鎮長參選人葉仁創車隊掃街；重陽節前，尋求連任的南投縣長許淑華訪人瑞送溫馨問候，並表揚祝福楷模夫妻。

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温世政、民進黨草屯鎮長參選人張媛婷在草屯先導轉運站預定地舉行交通政見發布會，温世政表示，強化台鐵與高鐵彰化站接駁，結合通勤列車服務及車站周邊商圈活化，讓鐵路不只是旅客往返工具，也帶動地方發展，並研議以輕軌方式延伸台中捷運到南投。

張媛婷說，草屯與台中市互動密切，但跨區公共運輸仍不足，尤其晚間抵達高鐵台中站旅客常面臨接駁困難，她提出建立多元共乘平台，媒合小巴及小型車提供彈性接駁；至於草屯鎮內交通，提出建立「庄頭巡迴小巴」，滿足長者就醫、居民日常移動需求。

張媛婷也提增設公共自行車租賃系統站點、候車亭增設遮陽避雨設施、座椅、照明、無障礙設施與智慧即時班次資訊看板，及改善道路照明、標線與路口設計，建立更安全人本交通環境。她說，除大型交通建設，更需完善鎮民從住家到車站、學校與市場等移動。

許淑華陸續到國姓鄉與埔里拜訪百歲人瑞，致贈新台幣1萬元重陽敬老禮金及1枚衛生福利部純金鎖片。許淑華表示，面對高齡趨勢，完善社區支持系統很重要，南投縣政府持續努力讓長者在熟悉環境生活，與鄰里志工互動、共餐，延緩失能更維持身心愉快。

此外，縣府在九族文化村辦「金婚、鑽石婚、白金鑽婚及各類楷模表揚大會」，共1386對楷模夫妻接受表揚，許淑華到場祝福表示，現今社會普遍晚婚，夫妻相互扶持半世紀以上，至今仍手牽手，感情數十年如一日難能可貴，是年輕夫妻模範。

2026九合一選舉 温世政 南投 許淑華 張媛婷

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