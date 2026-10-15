超車蔣李連線？蘇巧慧：努力到國民黨民調也贏才有機會

媒體公布最新民調，新北市長選情藍營李四川與蘇巧慧支持度差距不到1%，「洋流慧聚」組合的看好度也超車「蔣李連線」。蘇巧慧今天到五股五福黃昏市場掃街受訪時表示，非常感謝有這麼多人關心新北市，做了這麼多民調，所有民調都會認真地參考，現在大部分民調有領先狀態，不過他們會持續努力，最後也希望是連國民黨做的民調，連這樣網路問卷形態民調也都能夠領先，才是真的有機會可以在11月28日的時候贏得勝利，會持續地追求更多人的認同。

蘇巧慧說，「洋流慧聚」代表的就是大家一起期待新時代的到來，也期待選戰是用新的觀念，就是溫暖的、正面的、陽光的態度繼續前進。

蘇巧慧說，會持續努力在最後的40天，和新北隊議員參選人、里長一起用新的態度來讓新北市可以更進步、更好。