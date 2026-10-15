沈伯洋言論恐嚇跑外商？蘇巧慧：新北市長有責任留住人才與產業

台北市長蔣萬安提出遷移松山機場打造AI園區、首都科技廊帶構想，被對手民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑「是要廊什麼帶？」。國民黨新北市長參選人李四川今批評，沈伯洋愈講愈透露他對市政真的都不熟悉，如果蘇巧慧也跟他一樣的認知，會讓國外的大廠不敢到雙北來投資。

蘇巧慧今天到五股五福黃昏市場掃街受訪表示，她的態度很清楚，當新北市長，就是會盡全力爭取把人才、資金、產業都留在新北，這是一個做新北市長應該要有的態度跟責任。

未來他們也非常期待所有的產業、國際的大廠都能夠來看看我們新北的好，一起讓所有的人才、資金、產業都能夠來到新北，在新北創造最多的工作機會。