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痛批側翼惡毒詛咒李四川 李競辦問：蘇巧慧授意還是縱容默許？

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川競選辦公室發言人郭音蘭今抨擊有綠營側翼對李四川發動攻擊及詛咒。圖／李四川競辦提供
李四川競選辦公室發言人郭音蘭今抨擊有綠營側翼對李四川發動攻擊及詛咒。圖／李四川競辦提供

近日網路社群出現對國民黨新北市長參選人李四川進行惡毒詛咒與抹黑，李四川競選辦公室發言人郭音蘭今痛批，選舉是一場爭取為市民服務的民主競爭，而非泯滅人性、動員側翼對李四川發動攻擊；這些詛咒與惡劣攻擊，以李四川年紀做文章、進一步影涉其有重大傷病、甚至可能發生不幸事件，已遠遠踐踏台灣社會的道德底線，讓民主選舉淪為骯髒的泥巴戰，請問蘇巧慧「這是你授意攻擊的嗎？還是妳知情卻縱容默許呢？」

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郭音蘭表示，李四川數十年來秉持專業工務職人精神與實幹態度為城市打拚，無論在哪個崗位，始終全心全意專注於市政建設與市民福祉。然而，對手陣營的側翼勢力為了政治利益與選情操作，竟以毫無人性的言語進行惡毒詛咒，行徑之惡劣令人髮指，這不僅傷害了民主價值，更是對所有選民的公然挑釁。

郭音蘭質疑，民進黨新北市長候選人蘇巧慧「這就是妳口中宣稱的正向、陽光的選舉嗎？這些肆無忌憚、毫無底線的側翼粉專，難道是妳授意的嗎？還是妳知情卻選擇縱容嗎？」身為新北市長候選人，應負起政治人物該有的道德責任與高度，公開對此類泯滅人性的惡毒言論表達譴責，一同反對側翼的惡質行徑，還給大眾一個乾淨、理性的公共討論空間。

郭音蘭呼籲蘇巧慧不能一方面在鏡頭前高喊陽光正面選戰，私底下卻縱容側翼以仇恨言論潑髒水、詛咒對手，奉勸蘇巧慧與其模仿父親蘇貞昌當年抹黑攻擊侯友宜的手段，不如好好回到正軌，趁早放下潑髒水、操弄風向的選舉方式，拿出具體的政策願景與論述，才是新北市民想看到的，否則這樣的雙標行徑，新北市民與社會大眾絕不會接受。

李四川競選辦公室發言人郭音蘭呼籲，選舉不應潑髒水及操弄風向，應拿出具體的政策願景與論述才是新北市民想看到的。圖／李四川競辦提供
李四川競選辦公室發言人郭音蘭呼籲，選舉不應潑髒水及操弄風向，應拿出具體的政策願景與論述才是新北市民想看到的。圖／李四川競辦提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧

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