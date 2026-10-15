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全台最貴路燈？竹北市公所痛批為選舉扭曲事實：一盞實為11.2萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市公所主任秘書陳家緯今嚴正澄清，「自由之花」特色路燈專利權完全屬於竹北市公所所有，燈具本體實際價格為每盞11.2萬。圖／竹北市公所提供
竹北市公所主任秘書陳家緯今嚴正澄清，「自由之花」特色路燈專利權完全屬於竹北市公所所有，燈具本體實際價格為每盞11.2萬。圖／竹北市公所提供

國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯今質疑「自由之花」路燈每盞要價22.3萬是全台最貴，竹北市公所反駁，燈具實為每盞11.2萬元，總經費另含地下線路、路面復舊等工程，以總經費除以燈數來批評是去脈絡化操作。

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黃郁雯今質疑，竹北市公所主打城市美學的「自由之花」特色路燈，平均每盞建置成本達22.3萬元，遠高於一般LED路燈；她並指路燈專利創作人為竹北市長鄭朝方，要求公所說明專利申請是否使用公帑、專利權歸屬及相關經費流向，並質疑是否涉及利益迴避。

竹北市公所主任秘書陳家緯今天嚴正澄清，「自由之花」特色路燈專利權完全屬於竹北市公所所有，是全體竹北市民共享的公共財，並非任何個人所有，絕無任何個人利益。

針對每盞路燈建置成本高達22.3萬元的說法，陳家緯指出，本案總經費156萬元，但並非全數用於購買燈具，燈具本體實際價格為每盞11.2萬元，與各縣市景觀特色燈具行情相當。

陳家緯說，總經費除了燈具本體，還包括地下線路埋設、路面復舊及混凝土基礎等周邊工程，因此不能直接以156萬元總經費除以燈具數量，再將結果認定為單盞路燈價格。

陳家緯痛批，有心人士以「總經費直接除以燈具數量」方式算出所謂每盞22.3萬元「天價路燈」，完全忽視實際工程項目及成本組成，是缺乏工程常識的去脈絡化操作。

陳家緯強調，市公所團隊持續提升竹北市容美學與公共品質，各項採購與專利均合法合規、公開透明，呼籲外界切勿為了選舉刻意扭曲事實、抹滅基層同仁推動市政的辛勞。

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