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不只藍白大咖！高虹安周日競總成立千人後援會成軍、首曝競選MV

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
力拚連任的新竹市長高虹安18日將成立競選總部暨後援會，現場預計集結里長、勞工、教師、青年、家長等數十個後援會、數千人造勢。圖／高虹安競辦提供
力拚連任的新竹市長高虹安18日將成立競選總部暨後援會，現場預計集結里長、勞工、教師、青年、家長等數十個後援會、數千人造勢。圖／高虹安競辦提供

力拚連任的新竹市長高虹安18日將成立競選總部暨後援會，現場預計集結里長、勞工、教師、青年、家長等數十個後援會、數千人造勢，高虹安也將首度公開競選歌曲及MV，以「新竹創新高，連任拚更好」為主軸，正式拉高選戰聲勢。

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高虹安競選辦公室表示，競選總部暨後援會成立大會將於18日下午2時，在新竹市港南艾茉爾婚宴會館登場，預計下午1時至1時30分開放進場。高虹安當天將頒發聘書並授旗，包括里長、勞工、教師、青年、律師、家長、農業、漁業、商業、工業、客屬、物業、義警、義消等數十個後援會，預估將有數千人到場。

競辦指出，成立大會將以「新竹創新高，連任拚更好」為口號，除了各界後援會正式成軍，高虹安的競選歌曲及MV也將首度公開，盼藉由競總成立進一步凝聚支持力量，為連任選戰拉高氣勢。

除在地後援系統外，藍白陣營重量級人士當天也將到場站台，包括國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民眾黨創黨主席柯文哲，以及國民黨籍台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴。

立委方面，國民黨鄭正鈐、黃仁、游顥、黃健豪、陳菁徽及民眾黨洪毓祥等人也將出席，另有新竹市議長許修睿及跨黨派市議員、里長到場相挺。

高虹安表示，感謝不同政黨、不同領域的支持者，因對新竹市有共同願景而選擇站在一起，這次團結不只是政黨之間的合作，更代表共同守護、建設新竹市的決心。

高虹安競辦表示，高虹安相信市府團隊4年來的努力及市政成果會被選民看見，不會因少數人躲在鍵盤後抹滅辛勞、以謊言蒙騙而被掩蓋，也邀請認同新竹市進步、期待未來4年持續發展的市民，周日下午到競選總部成立大會相挺，支持高虹安連任、繼續為新竹市政及市民打拚。

力拚連任的新竹市長高虹安18日將成立競選總部暨後援會，現場預計集結里長、勞工、教師、青年、家長等數十個後援會、數千人造勢。圖／高虹安競辦提供
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力拚連任的新竹市長高虹安18日將成立競選總部暨後援會，現場預計集結里長、勞工、教師、青年、家長等數十個後援會、數千人造勢。圖／高虹安競辦提供
力拚連任的新竹市長高虹安18日將成立競選總部暨後援會，現場預計集結里長、勞工、教師、青年、家長等數十個後援會、數千人造勢。圖／高虹安競辦提供

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