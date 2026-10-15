蔣萬安、沈伯洋辯論二次協商登場 吳思瑤親自上場、羅智強給2肯定2期待

台北市長辯論會今天進行第二度協商，現任市長蔣萬安陣營仍派出立委羅智強、競選辦公室主任葉向媛代表協商，羅拋出「2個肯定、2個期待」盼能有結論，而民進黨台北市長參人沈伯洋，則派出立委、競總總幹事吳思瑤親自溝通，吳表示立場一直都很清楚，任何夥伴都有決策權，希望今天蔣陣營能有具體決策。

辯論協調會下午4時展開，而沈伯洋陣營今天也由吳思瑤出面。吳表示，沈陣營早已做好決策、立場清楚，「越多場、趕快辯」來參與協調的任何夥伴都有決策權，這就是沈伯洋統御風格，希望這麼在乎決策權的蔣陣營，今天能夠有具體決策，已開出3個時段，不管是幾場，要先把第一場決定也可以，若能將後面場次也能釐清，讓想辦的媒體都好辦事。

媒體詢問10月31日辦辯論，沈伯洋恐無法出席同志遊行，吳思瑤說，沈伯洋每年都參加，立場完全沒有問題，但辯論最重要、也是市民最期待，若真的確定日期，既定行程受影響，「沈伯洋都ok」。

羅智強說，他要給予沈伯洋團隊「2個肯定、2個期待」，肯定沈終於派出有代表決定權的人協商，「晚總比沒有好」，也肯定願意尊重主辦單位提出日期，雖然會壓縮主辦單位籌辦時間。

羅智強也呼籲，吳思瑤要和主辦單位致歉，因沈伯洋團隊堅稱10月31日是蔣萬安團隊挑的時間，事實上是主辦單位的建議，主要是因10月24日過於倉促、11月7日選舉太近不適宜，沈團隊一直「疑心病」，刻意營造蔣團隊刁難，事實上對決定日期的主辦單位不公平。