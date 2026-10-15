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花蓮市長選戰…白營批公有市場結構安全不能等 公所：有改善方案

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市有5座公有零售市場，市場的耐震、空攤、修復工程等問題，成為市長選戰的議題。聯合報系資料照
花蓮市有5座公有零售市場，市場的耐震、空攤、修復工程等問題，成為市長選戰的議題。聯合報系資料照

民眾黨花蓮市長參選人戴于文今天質疑，花蓮市公有市場有耐震不足、工程延宕等問題，要求市公所提出改善方案，並承諾若當選，將全面盤點，定期公開工程進度。市公所回應，考量攤商生計，必須先找到合適的中繼市場，才能進行耐震補強；至於延宕工程，也持續督促廠商改善，並非消極不作為。

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戴于文今天與同黨縣議員參選人蔡翼陽針對花蓮市公有市場提出看法。戴于文表示，前市長魏嘉賢任內已完成復興、中華、中山、大同4座公有市場的耐震能力詳細評估，並爭取補強經費，但復興、中華、大同3座市場仍有耐震不足問題。

戴于文也點名重慶市場圍牆修復工程，去年以431萬餘元決標，但工程進度僅4.8%，後來終止契約，今年再編列618萬餘元辦理後續工程。團隊實地走訪發現，部分區域仍有鋼筋外露、遮雨設施不足等情形。

戴于文指出，花蓮市現有5座公有零售市場，面臨的問題還包括空攤、異地重建等，若當選，將全面盤點公有市場的耐震、修繕及工程進度，針對工程延宕、流標或終止契約等情況，建立追蹤及責任制度。

張姓市民表示，她很喜歡到傳統市場採買，但地震何時發生難以預料，若市場耐震能力不足，希望市公所能儘快補強，讓民眾安心。

花蓮市公所回應，重慶市場圍牆復原工程去年6月開工，原訂同年12月完工，但承包商進度嚴重落後，經多次發文要求改善仍未見成效，因此於去年11月終止契約，並依政府採購法規定將廠商刊登為拒絕往來廠商，並非消極不作為。

公所表示，後續工程曾兩度招標，但都因無人投標而流標，經檢討並調整預算後，預計本月再次上網招標。至於市場異地重建，因土地取得困難，目前仍未找到解決方案；復興、中華市場則因缺乏合適的中繼市場，尚無法進行耐震補強工程。

2026九合一選舉 白營 花蓮 戴于文

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