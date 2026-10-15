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竹北路燈一盞22.3萬！藍營爆專利創作人竟是鄭朝方 追問公帑流向

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯今質疑，竹北市公所「自由之花」特色路燈平均每盞建置成本達22.3萬元，遠高於一般LED路燈。圖／竹北市公所提供
國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯今質疑，竹北市公所「自由之花」特色路燈平均每盞建置成本達22.3萬元，遠高於一般LED路燈。圖／竹北市公所提供

新竹縣選情藍綠攻防激烈，國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯今質疑，竹北市公所「自由之花」特色路燈平均每盞建置成本達22.3萬元，遠高於一般LED路燈，且專利創作人為竹北市長鄭朝方，要求公所交代專利申請、權利歸屬及經費流向；竹北市公所則反擊相關說法刻意扭曲事實，將完整說明釐清。

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黃郁雯指出，竹北市公所主打城市美學的「自由之花」特色路燈具有專利，平均每盞建置成本高達22.3萬元，相較桃園航空城智能路燈每盞約2.6萬元、一般LED路燈約1萬至2.5萬元，價差相當大，質疑如此高昂的建置成本究竟花在哪裡。

黃郁雯表示，進一步查詢發現，「自由之花」路燈專利創作人為鄭朝方，因此提出三項質疑，包括專利申請是否使用公帑、專利權究竟歸公所或私人所有；若公所本身為專利申請或所有單位，為何採購相關燈具仍需每盞22.3萬元；此外，專利是否涉及權利金，以及相關費用最終流向，也應公開說明。

她質疑，若由首長參與設計，再由公所以高額經費採購，容易引發外界對利益迴避的疑問，要求鄭朝方及公所公開相關專利申請、採購成本與經費明細，說明價差原因，避免城市美學政策淪為政治宣傳工具。

黃郁雯也延伸質疑竹北市民眾活動中心工程，指公所雖將工程延宕歸因於前朝遺留問題，但鄭朝方任內仍陸續辦理專案管理及設計監造標案，包括2024年413萬元專案管理、784萬元設計監造，以及2025年620萬9280元設計監造，質疑為何持續分段發包。

她指出，大樓主體結構2024年3月底已申報竣工，但後續內裝工程仍歷經流標，加上3、4樓用途仍在評估，認為公所應說明整體規畫及相關預算使用情形。

黃郁雯表示，若當選市民代表，將主張建立重大工程設計審查及總額管制機制、強化標前市場訪價，並公開歷年設計監造、專案管理及追加預算明細，讓重大公共工程接受市民監督。

國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯今質疑，竹北市公所「自由之花」特色路燈平均每盞建置成本達22.3萬元，遠高於一般LED路燈，且專利創作人為竹北市長鄭朝方。圖／取自黃郁雯臉書
國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯今質疑，竹北市公所「自由之花」特色路燈平均每盞建置成本達22.3萬元，遠高於一般LED路燈，且專利創作人為竹北市長鄭朝方。圖／取自黃郁雯臉書

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