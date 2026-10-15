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莊競程批新竹建設停擺？高虹安競辦列成果反擊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程今舉行記者會，盤點總圖、科學教育館、國際展演中心及站前晶品城等建設延宕。圖／莊競程團隊提供
民進黨新竹市長參選人莊競程今舉行記者會，盤點總圖、科學教育館、國際展演中心及站前晶品城等建設延宕。圖／莊競程團隊提供

民進黨新竹市長參選人莊競程今舉行記者會，盤點總圖、科學教育館、國際展演中心及站前晶品城等建設延宕。市長高虹安競辦反擊，市府多項建設陸續完工或推進，批莊「建設停擺」說法荒謬，勿抹煞市府同仁近4年努力。

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莊競程指出，新竹市總圖工程進度落後，兒童探索館改為科學教育館後重新設計，國際展演中心解約後一度規畫招商又改回自建，站前晶品城用途也數度調整。他並引述審計資料，指市府有42項計畫經費保留，質疑中央提供資源，地方政府卻未有效執行。

莊競程表示，若當選將成立「市長重大建設督導平台」，由市長親自掌握工程進度，落實「一案一團隊、一營運計畫」，從規畫、施工到營運均有人負責。他另指控市政監督期間曾因通學專車影片、火舞演出場地、校長徵才及市場發放文宣等事件遭市府施壓，質疑市府行政不中立。

高虹安競辦回應，北區兒少家庭福利館昨才開工，富禮國中通學步道上周完工啟用，包括建功高中、培英國中、光武國中、港南國小等新建校舍、竹蓮國小校園景觀大改造及新竹棒球場改善工程等均已完工，市幼改建、關埔慈雲空橋等公共建設也進入工程最後階段，這些成果都凸顯莊競程所謂「建設停擺」指控荒謬無知。

面對新竹市這些年的建設成果，莊競程到底是「莊不知道」，還是「莊不懂」，高虹安競辦表示，莊競程不應忽略已完成及持續推進的建設，把所有案件一概貼上「停擺」標籤。選舉可以競爭、市政可以檢驗，但不能為政治攻防，把正在施工、已經啟用的建設說成不存在。

高虹安競辦表示，根據市府統計，高虹安上任以來，新竹市平均每2天就有一項工程完成或啟動，並批莊競程無論擔任立委或在行政院中部聯合服務中心任職期間，都未替新竹市爭取建設，直到選舉才「空降」新竹，呼籲莊不要以批評代替努力，更不要抹煞高虹安與上千名市府同仁近4年來對市政建設的付出。

2026九合一選舉 新竹市選舉 高虹安 莊競程

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