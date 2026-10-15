助攻雙北？接連同台李四川、蔣萬安 張善政：北台灣應共同努力

桃園市長張善政接連兩天與國民黨新北市長參選人李四川、台北市長蔣萬安同台，昨先與李四川交流可負擔住宅政策，今再與蔣萬安一同出席行政院院會，討論松山機場未來規畫。張善政今在臉書表示，面對AI產業快速發展，城市不能只著眼招商，住宅、交通與公共服務也須跟上，盼透過北北桃跨城市合作，讓企業有發展空間，年輕人也有安居選擇。

張善政表示，近年AI產業快速發展，科技業對桃園用地需求日益殷切，是桃園產業轉型升級的重要機會。市府從協助龍科三期擴建，到推動航空城高階載板專區，希望創造更多優質工作，同時興建社會住宅、推動可負擔住宅，讓年輕家庭不只有工作，也能負擔住房、長期安居，共享產業成長成果。

張善政提到，昨與李四川交流可負擔住宅政策，從土地利用、住宅供給談到年輕家庭居住負擔。李四川具有豐富都市建設經驗，桃園與新北面對許多共同課題，彼此經驗可成為未來合作基礎。

張善政說，松山機場未來同樣需要跨越城市界線思考，蔣萬安日前與他討論，希望透過松機遷移構想，為台北爭取更多產業發展空間。面對國際AI大廠營運及研發需求，他支持中央與地方及早共同評估，從北台灣整體發展出發，釐清各項可行方案。

張善政表示，若未來具備遷移條件，松機土地如何兼顧產業、住宅與公共空間，桃園如何結合國際機場與產業基礎承接更多投資，以及北北桃交通如何串聯工作機會與居住需求，都應納入整體規畫。市民生活與企業布局早已跨越行政區界線，政府規畫也應跟上。

張善政強調，松機未來規畫與定位仍須經過完整專業評估，包括桃園機場運能、機場捷運與聯外交通，以及國內航線、國防與救援功能都須妥善安排。這是需要以十年尺度看待的長遠課題，正因牽涉廣、所需時間長，更應及早展開評估，讓社會了解各方案效益、成本與必要配套。

張善政表示，期待中央邀集相關地方政府，共同盤點產業與土地需求、住宅及公共服務，確認交通建設優先順序、資源與分工。他過去曾在行政院服務，如今在桃園推動市政，重大政策需要耐心、專業與協調，盼從北台灣開始，以跨城市合作為下一代創造更多發展與安居機會。