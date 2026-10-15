預告當日穿搭！蔡康永26日出席蔣萬安競總成立 蔣：非常高興答應出席
台北市長蔣萬安競總10月26日成立，主持人蔡康永今發文證實，將出席蔣競總活動，並預告當天穿搭。蔣萬安今天被問到，蔡康永當天不會穿應援色，會穿黑色西裝以表尊重。蔣表示，非常高興蔡願意答應而且出席。
蔣萬安說，台灣是一個多元、包容、友善的城市，也是個民主自由的社會，所以對於任何一個人他的衣服穿著我們都應該尊重。
對於蔡康永最近頻頻被中國制裁，蔣萬安表示，這件事情當然媒體有很多報導，但是希望經歷這麼多次的民主選舉，台灣還是應該持續堅守不受任何外界的干預或影響，選民就是依照自己自由的判斷，做出正確的選擇。
蔣今表示，其實之前他記得媒體朋友問，他就是非常願意在總部成立的時候，邀請蔡康永先生來參加，而且會安排到搖滾區來參與活動，非常高興蔡願意答應而且出席。
媒體追問，有請蔡康永獻唱「台北安可」嗎？蔣萬安表示，本來就沒有請蔡康永上台，那時候就說很歡迎蔡來參與，而且會安排他到搖滾區。
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