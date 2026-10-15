快訊

川普宣布台灣投資阿拉斯加LNG 同場又批「台偷走美國晶片產業」

張俊傑通緝在逃…高金素梅出庭前再限制出境8個月 法院：入監執行機率不低

外資史上第一大賣超！台股重跌1,655點 三大法人狂砍3,700億元

藍委指對AI產業理解薄弱 沈伯洋：願接受任何批評

中央社／ 台北15日電

國民黨立委王鴻薇、李彥秀、賴士葆等人今天召開記者會，指民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑只有商圈才需要土地，顯示沈伯洋對AI產業了解薄弱，極為外行。沈伯洋表示，科技業如何串聯、人才如何培育，相信他們非常了解，「我願意接受任何的批評」。

2026九合一選舉

蔣萬安日前宣布，規劃遷移松山機場，打造成台北AI園區、台北中央公園及國際永續生活聚落。推估創造12兆產值、6.5萬就業人口及3.5萬居住人口，帶動龐大消費動能，也串起新北、桃園、新竹等8縣市科技廊帶。

國民黨立委王鴻薇、李彥秀、賴士葆等人，今天在立法院國民黨立法院黨團記者室召開「沈伯洋不懂科技廊帶？AI產業大外行」記者會。

王鴻薇指出，國際上已有很多AI產業廊帶跟聚落，已經從軟體園區走向算力和電力的廊道，包括新加坡、馬來西亞要建立「AI中立算力廊道」，美國舊金山、矽谷建立「灣區AI生態區」，英國、德國合作打造工業科技走廊，歐盟也開始做跨國AI工廠網路。

王鴻薇表示，按照沈伯洋說法，如果只有商圈才需要土地，為何輝達要選擇落腳北士科，只要用視訊不就好了嗎，沈伯洋的談話是在打臉輝達、打臉黃仁勳嗎；沈伯洋顯然只是為反對而反對，為了要反對蔣萬安所提的松機遷移，打造AI科技產業聚落，竟用這樣無知外行話來批評。

賴士葆說，科技廊帶要串連的不是商圈，是串人才、串研發、串供應鏈、串資金與應用場景，要讓台灣的硬體跟軟體結合；沈伯洋說AI產業廊帶不需要串連，顯示對AI產業是道道地地的外行。

李彥秀指出，沈伯洋把AI當作視訊，把科技當作逛街，把產業當作購物，且沈伯洋的說法更是直接打臉總統賴清德跟行政院。賴總統日前才提出推動AI新十大建設，還要推動桃竹苗大矽谷計畫、大南方新矽谷計畫，難道沈伯洋認為這些也是沒有必要的嗎。

沈伯洋今天受訪時表示，「他們說我不懂科技業沒關係，他們最懂、他們超懂」，科技業如何串聯、人才如何培育，相信他們非常了解，「我願意接受任何的批評」。

沈伯洋指出，松機遷移涉及議題層面廣，包含國防、空勤、救災、迫降、醫療後送、商務旅客來台，及吞吐量能否被桃園機場取代。他昨天出席「松山機場遷建與台中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」，質詢第一句話就是了解蔣萬安提出政策前與中央的溝通，但答案竟然是什麼都沒有，讓他非常震驚，但只要開始討論都是好事。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 松山機場 科技業 王鴻薇 批評

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋批科技廊帶「廊什麼帶」 國民黨團：打臉黃仁勳跟輝達？

沈伯洋稱不懂AI產業串聯什麼 蔣萬安競辦：暴露無知、逞口舌之快

蔣萬安清晨訪花博公園、太平市場 市政行程外續拚選戰

蔣萬安赴行政院會爭取松機遷移 沈伯洋批蔣萬安應先討論再提出

相關新聞

預告當日穿搭！蔡康永26日出席蔣萬安競總成立 蔣：非常高興答應出席

台北市長蔣萬安競總10月26日成立，主持人蔡康永今發文證實，將出席蔣競總活動，並預告當天穿搭。蔣萬安今天被問到，蔡康永當天不會穿應援色，會穿黑色西裝以表尊重。蔣表示，非常高興蔡願意答應而且出席。

人口探底／台南托育難 國民黨市長參選人謝龍介：公托要增加一倍

全台22縣市「醫療、公托、長照」三項指標台南都是末段班，台南有將軍、後壁、北門、山上、安定、南化、大內、東山8區列全台倒數25%，是各縣市中「三缺」 最多行政區。

副總統也入列！雲林瘋傳劉建國「情史」AI影片 劉怒斥：毫無道德

雲林縣網路最近流傳一段用AI製作的影片，內容以七位政治界女性，包括副總統在內蕭美琴在內的七位政治界女性也都入鏡，影射雲林縣長參選人劉建國的「情史」。劉建國今天受訪首度針對該影片表示，該影片以沒有根據的事，對多位女性抹黑，影響尊嚴與聲譽，甚至傷害人家的家庭，是非常不道德的行為。是否提告，將研究後再處理。

沈伯洋批科技廊帶「廊什麼帶」 國民黨團：打臉黃仁勳跟輝達？

台北市長選戰成矚目焦點，藍綠針對松山機場遷移議題、AI產業布局交鋒。民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，內科、南軟、松山機場及北士科究竟要串聯什麼「是要廊什麼帶？」、「視訊開會就好」。國民黨立法院黨團今開記者會回擊，立委王鴻薇批評，沈伯洋針對AI產業廊帶很無知又外行，如果只有商圈才需要土地，是打臉黃仁勳跟輝達嗎？

沈伯洋父「換殼賺紅錢」？陳揮文揭黑幕酸遭養套殺 粉專譏：去對岸做慈善

民進黨台北市長參選人沈伯洋父親沈土城遭爆名下「兆億」被大陸制裁後，疑似改名境外公司「VWAY」持續向陸採購！名嘴陳揮文痛批沈伯洋「抗中人設」破功，質疑換殼做生意早被對岸看透、淪為「養套殺」…

藍曝民調贏4.6% 謝國樑競總：感謝市民支持 童子瑋：內參民調已領先

國民黨基隆市黨部今發布趨勢民調基隆市長選情調查，國民黨謝國樑以42.9%的支持度，領先民進黨童子瑋的38.3%，差距4.6%。謝國樑競總表示，感謝市民的支持，呼籲支持者一定要出來投票。童子瑋則回應說，團隊掌握的內參民調穩定向前，甚至已有領先的情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。