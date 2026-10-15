藍委指對AI產業理解薄弱 沈伯洋：願接受任何批評

國民黨立委王鴻薇、李彥秀、賴士葆等人今天召開記者會，指民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑只有商圈才需要土地，顯示沈伯洋對AI產業了解薄弱，極為外行。沈伯洋表示，科技業如何串聯、人才如何培育，相信他們非常了解，「我願意接受任何的批評」。

蔣萬安日前宣布，規劃遷移松山機場，打造成台北AI園區、台北中央公園及國際永續生活聚落。推估創造12兆產值、6.5萬就業人口及3.5萬居住人口，帶動龐大消費動能，也串起新北、桃園、新竹等8縣市科技廊帶。

國民黨立委王鴻薇、李彥秀、賴士葆等人，今天在立法院國民黨立法院黨團記者室召開「沈伯洋不懂科技廊帶？AI產業大外行」記者會。

王鴻薇指出，國際上已有很多AI產業廊帶跟聚落，已經從軟體園區走向算力和電力的廊道，包括新加坡、馬來西亞要建立「AI中立算力廊道」，美國舊金山、矽谷建立「灣區AI生態區」，英國、德國合作打造工業科技走廊，歐盟也開始做跨國AI工廠網路。

王鴻薇表示，按照沈伯洋說法，如果只有商圈才需要土地，為何輝達要選擇落腳北士科，只要用視訊不就好了嗎，沈伯洋的談話是在打臉輝達、打臉黃仁勳嗎；沈伯洋顯然只是為反對而反對，為了要反對蔣萬安所提的松機遷移，打造AI科技產業聚落，竟用這樣無知外行話來批評。

賴士葆說，科技廊帶要串連的不是商圈，是串人才、串研發、串供應鏈、串資金與應用場景，要讓台灣的硬體跟軟體結合；沈伯洋說AI產業廊帶不需要串連，顯示對AI產業是道道地地的外行。

李彥秀指出，沈伯洋把AI當作視訊，把科技當作逛街，把產業當作購物，且沈伯洋的說法更是直接打臉總統賴清德跟行政院。賴總統日前才提出推動AI新十大建設，還要推動桃竹苗大矽谷計畫、大南方新矽谷計畫，難道沈伯洋認為這些也是沒有必要的嗎。

沈伯洋今天受訪時表示，「他們說我不懂科技業沒關係，他們最懂、他們超懂」，科技業如何串聯、人才如何培育，相信他們非常了解，「我願意接受任何的批評」。

沈伯洋指出，松機遷移涉及議題層面廣，包含國防、空勤、救災、迫降、醫療後送、商務旅客來台，及吞吐量能否被桃園機場取代。他昨天出席「松山機場遷建與台中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」，質詢第一句話就是了解蔣萬安提出政策前與中央的溝通，但答案竟然是什麼都沒有，讓他非常震驚，但只要開始討論都是好事。