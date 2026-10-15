陳亭妃新營、鹽水市場拜票 喊福利六都齊、長者福利拚第一

民進黨台南市長參選人陳亭妃今天一早偕同市議員參選人沈家鳳、李宗翰、王宣貿，從新營濟安宮團拜出發，前往新營市場、鹽水市場拜票，並提出「福利六都齊」政策方向，主張全面檢視台南與其他五都的福利差距，從幼兒、青少年、婦女到長者，依財政能力與實際需求逐年補足，並以長者福利達到六都第一為目標。

陳亭妃沿途受到攤商及民眾熱情歡迎，不少人主動上前握手、寒暄，市場氣氛熱絡。

陳亭妃表示，福利政策不能只是口號，更不能漫天喊價，未來將全面檢視各項福利指標，以其他五都為比較基準，針對不足項目設定明確目標，在審慎評估財政負擔，並符合預算法及相關規定的前提下，逐步推動、逐年補足，讓不同世代市民都能獲得更完善的照顧。

針對長者福利，陳亭妃指出，未來將針對重陽敬老禮金、老人卡及敬老卡等項目，比較其他五都的制度與福利內容，朝更完善、更有感的方向精進，並以六都第一名為目標，提升長者生活保障。

陳亭妃強調，台南是重視家庭與情感的城市，照顧長輩不只是福利政策，更是城市對長者的尊重與承諾。未來將透過負責任的財政規劃，逐步提升長者福利，讓長輩生活更有保障與尊嚴，也讓市民實際感受到政策帶來的改變。

民進黨台南市長參選人陳亭妃一早偕同市議員沈家鳳、李宗翰、王宣貿，從新營濟安宮團拜出發，前往新營市場、鹽水市場向鄉親請安問好。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長參選人陳亭妃一早偕同市議員沈家鳳、李宗翰、王宣貿，從新營濟安宮團拜出發，前往新營市場、鹽水市場向鄉親請安問好。圖／陳亭妃提供